وأشارت الهيئة إلى أنه يسود في إسرائيل أنه لا يمكن الانتقال إلى هذه المرحلة دون تفكيك حكومة بنيامين نتنياهو، في حين أن حركة حماس لن تتخلى عن سلاحها.

من جهتها أكدت القناة 12 الإسرائيلية أن محادثات المرحلة الثانية جارية بين رئيس الوزراء الإسرائيلي والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف ومصر. وأوضحت أن المفاوضات تركز على تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق للإفراج عن مزيد من المحتجزين الإسرائيليين في غزة.

في السياق ذاته أعلن مكتب إعلام الأسرى أن إسرائيل تعتزم الإفراج، اليوم السبت، عن 369 أسيراً فلسطينياً مقابل الأسرى الإسرائيليين الثلاثة، بينهم 36 أسيراً محكومين بالسجن المؤبد، و333 أسيراً من أسرى قطاع غزة الذين جرى اعتقالهم بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023".

وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى يشمل 3 مراحل، تستمر كل منها 42 يوماً، على أن يجري التفاوض في الأولى لبدء الثانية.

وفي المرحلة الأولى من الاتفاق تنص البنود على الإفراج تدريجياً عن 33 إسرائيلياً محتجزاً بغزة، سواء الأحياء أو جثامين الأموات، مقابل عدد من المعتقلين الفلسطينيين والعرب يُقدَّر بين 1700 و2000 معتقل.

ومنذ بدء الاتفاق سلّمت القسام 16 أسيراً إسرائيلياً ضمن 5 دفعات خلال صفقة التبادل الحالية.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025 إبادة في غزة خلّفت نحو 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.