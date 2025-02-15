وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت، اليوم السبت، بأن هناك "استعدادات في سجن عوفر لإطلاق سراح 369 سجيناً فلسطينياً منهم 36 يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد و333 سجيناً من قطاع غزة اعتُقلوا بعد 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023".

وكشفت الصحيفة أنه من بين الأسرى الفلسطينيين المتوقع الإفراج عنهم "الدكتور حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان في شمال القطاع، والذي اعتقل في ديسمبر (كانون الأول) الماضي".

وذكرت أن من بين الأسرى أيضاً "إبراهيم سراحنة المحكوم عليه بالسجن المؤبد"، وقالت إنه "سيطلق سراحه إلى القدس الشرقية، فيما سيجري ترحيل 24 آخرين إلى دول أخرى"، كما أن "من بين السجناء الآخرين الذين ورد اسمهم في القائمة أحمد البرغوثي، مساعد مروان البرغوثي، الذي شغل منصب الأمين العام لحركة فتح في الضفة الغربية".

وتشمل قائمة الأسرى المقرر إطلاق سراحهم اليوم السبت أيضاً، محمد شرايعة، أحد أعضاء جهاز المخابرات العامة التابع للسلطة الفلسطينية في بيت لحم، والذي أطلق النار على ضابط كبير في الشرطة الإسرائيلي في الثاني من مارس/آذار 2002، وقتله. إضافة إلى المحكومين بالسجن المؤيد منصور موقده، وسمير غيث، وفق "يديعوت أحرونوت".

وتأتي ادعاءات "يديعوت أحرونوت" بشأن مدير مستشفى كمال عدوان، بينما لم تشر القائمة المعلنة لأسماء الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم اليوم، إلى اسم "أبو صفية".

ومساء أمس الجمعة، نشر مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة حماس، على تلغرام، قائمة بأسماء 369 أسيراً فلسطينياً من المقرر أن تفرج إسرائيل عنهم اليوم، بينهم 36 محكوماً بالمؤبد، و333 من غزة اعتقلوا بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وحسب القائمة، فإن 24 من الأسرى المقرر الإفراج عنهم السبت سيجري إبعادهم خارج فلسطين.

وخلال الأسابيع الماضية، أفرجت إسرائيل عن 766 أسيراً على خمس دفعات، بينهم أطفال ونساء، ومحكومون بالسجن المؤبد وبأحكام عالية، وآخرون اعتقلوا بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي وقت سابق من صباح اليوم السبت، سلمت حماس الدفعة السادسة من صفقة التبادل في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

وأطلقت الحركة سراح المحتجزين الإسرائيليين الثلاثة "يائير هورن" (46 عاماً) و"ساغي ديكل حين" (33 عاماً يحمل الجنسية الأمريكية إلى جانب الإسرائيلية) و"ساشا تروبنوف" (29 عاماً يحمل الجنسية الروسية إلى جانب الإسرائيلية) من على منصة في مدينة خان يونس قرب المنزل المدمر لرئيس حركة حماس الراحل بقطاع غزة يحيى السنوار.