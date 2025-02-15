وأعرب طوران، عن أمله في استدامة وقف إطلاق النار بغزة من أجل إيصال المساعدات إلى المحتاجين دون عوائق.

وأشار إلى استمرار الوقف في إرسال المساعدات إلى غزة، وأوضح أنهم أرسلوا 501 شاحنة مساعدات منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرى توزيعها داخل القطاع بواسطة شركائهم من الجمعيات المحلية.

وأضاف أنهم أرسلوا مساعدات لنحو 200 ألف شخص منذ وقف إطلاق النار، لافتاً إلى أنهم بصدد تجهيز 50 شاحنة من المساعدات لإرسالها في شهر رمضان.

وأردف قائلاً: "كما أن شريكنا وقف الخير (مركزه بريطانيا) سيرسل 50 شاحنة أيضاً، وعليه سنرسل 100 شاحنة لأشقائنا في غزة خلال شهر رمضان".

وأشار إلى أنهم سيقيمون أيضاً برامج إفطار وسحور، فضلاً عن توزيع الخبز والوجبات الساخنة في شهر رمضان.

كما لفت إلى أنهم يخططون لإعادة تأهيل مدارس ومساجد في غزة بمجرد انتهاء الحرب، وأنهم سيستخدمون جميع الموارد المتاحة لمساعدة القطاع بمجرد فتح المعابر بالكامل.

وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى ومحتجزين يشمل 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوماً، على أن يجري التفاوض في الأولى لبدء الثانية، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة خلّفت نحو 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.