سياسة
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إسبانيا تعارض خطة ترمب لتهجير فلسطينيي غزة وتدعو إلى احترام القانون الدولي
أعرب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن معارضة بلاده الشديدة لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بتهجير الفلسطينيين قسراً من قطاع غزة، داعياً إلى ضرورة احترام القانون الدولي في القطاع الفلسطيني.
إسبانيا تعارض خطة ترمب لتهجير فلسطينيي غزة وتدعو إلى احترام القانون الدولي
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز يعرب عن رفض بلاده لمخطط ترمب بشأن غزة/ صورة: AFP
15 فبراير 2025

جاء ذلك في كلمة له، اليوم السبت، خلال فاعلية لحزبه "العمال الاشتراكي"، بمدينة سان سباستيان شمالي إسبانيا.

ودعا سانشيز إلى "احترام القانون الدولي في غزة، كما هو الحال في أنحاء العالم"، مؤكداً ضرورة أن "يعيش الفلسطينيون في فلسطين والإسرائيليون في إسرائيل ضمن أجواء من السلام والانسجام والأمان".

وتابع: "لن تستطيع أي عملية عقارية أن تغطي هذا الشر والعار والجرائم ضد الإنسانية التي شهدتها غزة خلال السنوات الأخيرة".

وشدد على ضرورة عدم سماح العالم بتنفيذ خطة ترمب لتهجير فلسطينيي غزة، مردفا: "إسبانيا لن تسمح بذلك".

ومنذ 25 يناير/كانون الثاني الماضي، يروج ترمب لمخطط تهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.

وفي 4 فبراير/شباط 2025، كشف ترمب، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالبيت الأبيض، عزمه الاستيلاء على غزة وتهجير الفلسطينيين منها، ما أثار رفضاً إقليمياً ودولياً واسعاً.

ولم يستبعد ترمب إمكانية نشر قوات أمريكية لدعم إعادة إعمار غزة، متوقعاً أن تكون للولايات المتحدة "ملكية طويلة الأمد" في القطاع الفلسطيني. فيما رحب نتنياهو بالخطة معتبراً أنها "أول فكرة جديدة منذ سنوات".

وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل أسرى ومحتجزين يشمل 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوماً، على أن يجري التفاوض في الأولى لبدء الثانية، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل، بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة خلّفت نحو 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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