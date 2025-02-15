ولفت ترمب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، اليوم السبت، إلى أن حماس أطلقت سراح 3 إسرائيليين قبل انتهاء المهلة التي حددها للإفراج عن جميع الأسرى المتبقين، وأوضح أن الولايات المتحدة ستدعم قرار إسرائيل فيما يتعلق بمواصلة وقف إطلاق النار بغزة.

وقال ترمب إنه سيتعين على إسرائيل الآن أن تقرر ما ستفعله بشأن الموعد النهائي المحدد في الساعة 12:00 من ظهر اليوم للإفراج عن جميع السجناء، وأضاف أن "الولايات المتحدة ستدعم القرار الذي سيتخذونه (إسرائيل)".

وفيما يتعلق بإطلاق حماس سراح 3 أسرى بينهم مواطن أمريكي، قال ترمب: "إنهم يبدون في حالة جيدة. وهذا يختلف عن البيان الذي أصدروه الأسبوع الماضي بأنهم لن يطلقوا سراح أي أسير".

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، اقترح ترمب إلغاء وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس إذا لم يجرِ إطلاق سراح جميع الأسرى في قطاع غزة بحلول الساعة 12 ظهراً من يوم السبت.

وفي وقت سابق السبت، سلّمت كتائب "القسام" و"سرايا القدس" ثلاثة أسرى إسرائيليين بينهم اثنان يحملان الجنسيتين الأمريكية والروسية إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي بدورها سلمتهم إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي ضمن الدفعة السادسة من صفقة التبادل.

وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى يشمل 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوماً، على أن يجري التفاوض في الأولى لبدء الثانية، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة خلّفت نحو 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.