سياسة
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مقتل سيدة وإصابة 6 أشخاص بقصف صاروخي لـ PKK/YPG الإرهابي على منبج السورية
نفّذ تنظيم PKK/YPG الإرهابي، قصفاً صاروخياً على مدينة منبج بريف محافظة حلب شمال سوريا، ما أدى إلى مقتل سيدة وإصابة 6 آخرين.
مقتل سيدة وإصابة 6 أشخاص بقصف صاروخي لـ PKK/YPG الإرهابي على منبج السورية
آثار القصف الصاروخي لـYPG الإرهابي على بلدة الخفسة بمنبج (المصدر: الدفاع المدني السوري) / Others
15 فبراير 2025

وأعلن الدفاع المدني السوري عبر منصة إكس، اليوم السبت "مقتل سيدة، وإصابة 6 آخرين هم: فتاتان وطفلة شقيقتهما، وطفلتان شقيقتان، وسيدة أخرى، جراء قصفٍ صاروخيّ" من تنظيم PKK/YPG الإرهابي.

وأوضح أن القصف "استهدف منازل للمدنيين والطريق الرئيس ومسجداً في بلدة الخفسة، التابعة لمدينة منبج، شرق حلب، بعد منتصف ليلة الجمعة/السبت"، مشيراً إلى أن فرقه "تلقت بلاغاً متأخراً من الأهالي صباح السبت وتوجهت إلى المكان وتفقدته".

وأمس الجمعة، طالب متظاهرون في محافظة حلب السورية رئيس البلاد أحمد الشرع، بإطلاق عملية عسكرية لتطهير كامل سوريا من تنظيم PKK/YPG الإرهابي.

ويواصل التنظيم الإرهابي المدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية، احتلاله أجزاء من محافظة حلب والمناطق السورية الواقعة شرق نهر الفرات.

وكثف خلال الأسابيع الماضية هجماته على المدنيين في مدينة منبج موقِعاً عدداً من القتلى والجرحى.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 سنة من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

وفي 29 يناير/كانون الثاني 2025، أعلنت الإدارة السورية الجديدة تعيين أحمد الشرع رئيساً للبلاد بالمرحلة الانتقالية، إلى جانب قرارات أخرى من بينها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث الذي حكم البلاد على مدى عقود، وإلغاء العمل بالدستور السابق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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