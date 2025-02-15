وأفاد مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، في بيان، بأن "غارة العدو الإسرائيلي على سيارة في عربصاليم أدت إلى سقوط شهيدين وإصابة 5 أشخاص بجروح من بينهم طفلان".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الدفاع المدني اللبناني في بيان، أن الغارة أسفرت عن "استشهاد 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين بجروح" دون مزيد من التفاصيل.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن طائرة مسيّرة إسرائيلية شنت غارة استهدفت حي العقبة في أطراف بلدة عيناتا في قضاء بنت جبيل جنوب البلاد.

وكان من المفترض أن يستكمل جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها جنوب لبنان بحلول فجر 26 يناير/كانون الثاني الماضي، وفقاً للمهلة المحددة في اتفاق وقف إطلاق النار بين بيروت وتل أبيب، والتي تبلغ 60 يوماً بدءاً من دخوله حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

إلا أن تل أبيب لم تلتزم بالموعد، قبل أن تعلن واشنطن لاحقاً تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني حتى 18 فبراير/شباط الجاري.

ومع ذلك، عاد جيش الاحتلال للتنصل من الاتفاق مجدداً، معلناً في بيان الأربعاء، "تمديد فترة تطبيق الاتفاق".

ولم يحدد الجيش موعداً جديداً لاستكمال الانسحاب من جنوب لبنان، لكن هيئة البث العبرية الرسمية ذكرت أن إسرائيل طلبت من لجنة مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار تمديد بقاء قواتها حتى 28 فبراير/فبراير، أي لـ10 أيام إضافية، وهو الأمر الذي رفضه الجانب اللبناني بشكل تام.

ومنذ سريان الاتفاق، ارتكبت إسرائيل 936 خرقاً له في لبنان، ما خلّف 76 قتيلاً و270 جريحاً، وفق بيانات رسمية لبنانية.

وإجمالاً، أسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان الذي بدأ في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول الماضي، عن 4 آلاف و107 قتلى و16 ألفاً و895 جريحاً، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.