سياسة
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"لاتخاذ قرارات بشأن اتفاق غزة".. الكابينت الإسرائيلي يجتمع "قريباً"
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السبت، أن المجلس الوزاري الأمني السياسي المصغر "الكابينت" سيعقد اجتماعاً قريباً لاتخاذ قرارات بشأن اتفاق غزة، وسط ضغوط داخلية وخارجية متزايدة على تل أبيب لاستكمال الاتفاق.
"لاتخاذ قرارات بشأن اتفاق غزة".. الكابينت الإسرائيلي يجتمع "قريباً"
رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال اجتماع لمجلس الوزراء المصغر "الكابينت" - أرشيفية / صورة: Reuters
15 فبراير 2025

وقال مكتب نتنياهو في بيان، إن "رئيس الوزراء سيعقد اجتماعاً للكابينت السياسي الأمني في أقرب وقت ممكن لاتخاذ قرارات بشأن الخطوات القادمة لإسرائيل" في ما يتعلق باتفاق غزة.

وأضاف أن "نتنياهو يثمّن قيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والتنسيق المستمر مع الولايات المتحدة، ويقدّر الدعم الكامل الذي يقدمه (ترمب) لمواقف إسرائيل بشأن غزة".

يأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد الانتقادات ضد حكومة نتنياهو من عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، الذين عقدوا السبت مؤتمراً صحفياً أمام وزارة الدفاع في تل أبيب، مؤكدين أنهم لن يسمحوا لرئيس الوزراء بعرقلة المرحلة الثانية من الاتفاق.

وكان من المفترض أن تبدأ مفاوضات المرحلة الثانية قبل 12 يوماً (3 فبراير/ شباط)، لكن الحكومة الإسرائيلية لا تزال تماطل في ذلك، ما دفع عائلات الأسرى إلى تصعيد ضغوطها والمطالبة بإتمام الاتفاق قبل أي قرارات عسكرية جديدة في غزة.

وسلّمَت الفصائل الفلسطينية بغزة في وقت سابق اليوم 3 أسرى إسرائيليين، منهم أمريكيّ وروسيّ، إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي نقلتهم بدورها إلى الجيش الإسرائيلي ضمن الدفعة السادسة من الصفقة.

وحتى الآن أفرجت إسرائيل عن 1135 فلسطينياً، بينهم عشرات من أسرى المؤبدات، مقابل 19 من أسراها بقطاع غزة.

فيما تتحدث وسائل إعلام عبرية عن بقاء 73 أسيراً إسرائيلياً بغزة حتى الآن، يُعتقد أن نصفهم فقط على قيد الحياة.

وبدأت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، وهي مقسمة إلى ثلاث مراحل، كل منها تستمر 42 يوماً، مع شرط التفاوض على المرحلة التالية قبل استكمال المرحلة الجارية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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