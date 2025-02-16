جاء ذلك خلال كلمة ألقاها السبت في فاعلية حول أوكرانيا عُقدت على هامش مؤتمر ميونخ للأمن في نسخته 61 بمدينة ميونخ الألمانية.

وأشار كيلوغ إلى أن الولايات المتحدة ترغب في تجنب مشكلات عمليات التفاوض التي تشمل عدداً كبيراً من المشاركين. وذكر أن أحد أسباب فشل مفاوضات السلام السابقة بين أوكرانيا وروسيا كان إشراك عدد كبير جداً من الدول في المسار.

وأضاف الدبلوماسي الأمريكي: "نحن لن نسلك هذا الطريق"، وأوضح أن أوروبا لن تشارك مباشرة في المفاوضات التي ستُجرى، لكن سيُتشاور مع الدول الأوروبية وتُراعى مصالحها خلال هذه العملية.

كما لفت كيلوغ إلى أن خطة السلام ستتخذ شكلها "في الأيام أو الأسابيع المقبلة".

ومساء الأربعاء أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصُّله إلى اتفاق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لبدء المفاوضات من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا.

ووفق بيان لاحق، أجرى ترامب اتصالاً مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وأعلن أن الأخير أيضاً "يريد السلام"، مثل بوتين.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلّي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخُّلاً" في شؤونها.