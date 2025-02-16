سياسة
2 دقيقة قراءة
الولايات المتحدة: أوروبا لن تشارك مباشرة بمفاوضات سلام أوكرانيا وروسيا
قال الممثل الخاص الأمريكي لشؤون أوكرانيا وروسيا كيث كيلوغ، إن أوروبا لن تشارك مباشرة في مفاوضات السلام التي ستُجرى لإنهاء الحرب الروسية-الأوكرانية، لكن مصالحها ستُراعى.
الولايات المتحدة: أوروبا لن تشارك مباشرة بمفاوضات سلام أوكرانيا وروسيا
واشنطن: أوروبا لن تشارك مباشرة في مفاوضات السلام بين أوكرانيا وروسيا / صورة: AA
16 فبراير 2025

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها السبت في فاعلية حول أوكرانيا عُقدت على هامش مؤتمر ميونخ للأمن في نسخته 61 بمدينة ميونخ الألمانية.

وأشار كيلوغ إلى أن الولايات المتحدة ترغب في تجنب مشكلات عمليات التفاوض التي تشمل عدداً كبيراً من المشاركين. وذكر أن أحد أسباب فشل مفاوضات السلام السابقة بين أوكرانيا وروسيا كان إشراك عدد كبير جداً من الدول في المسار.

وأضاف الدبلوماسي الأمريكي: "نحن لن نسلك هذا الطريق"، وأوضح أن أوروبا لن تشارك مباشرة في المفاوضات التي ستُجرى، لكن سيُتشاور مع الدول الأوروبية وتُراعى مصالحها خلال هذه العملية.

كما لفت كيلوغ إلى أن خطة السلام ستتخذ شكلها "في الأيام أو الأسابيع المقبلة".

ومساء الأربعاء أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصُّله إلى اتفاق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لبدء المفاوضات من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا.

ووفق بيان لاحق، أجرى ترامب اتصالاً مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وأعلن أن الأخير أيضاً "يريد السلام"، مثل بوتين.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلّي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخُّلاً" في شؤونها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us