سياسة
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إصابات واعتقالات.. الاحتلال ومستوطنوه يصعّدون هجماتهم على الضفة الغربية
أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق، يوم السبت، جراء اقتحام جيش الاحتلال عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة، فيما واصل مستوطنون إسرائيليون اعتداءاتهم على ممتلكات الفلسطينيين في الضفة.
إصابات واعتقالات.. الاحتلال ومستوطنوه يصعّدون هجماتهم على الضفة الغربية
جنود الاحتلال يقفون للحراسة خلال نزوح الفلسطينيين بسبب إخلاء مخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية. / صورة: AP
16 فبراير 2025

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة دورا جنوب مدينة الخليل، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام على المواطنين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق. كما تعرّض بعض المركبات للدهس وسط البلدة، مما ألحق أضراراً بها.

كما ذكرت الوكالة أن جيش الاحتلال اقتحم عدة مناطق في مدينة بيت لحم جنوب الضفة، بما في ذلك الشارع الرئيسي القدس-الخليل ومخيم الدهيشة، حيث اندلعت مواجهات أسفرت عن إطلاق الجنود قنابل الصوت والغاز السام، دون أن يسجل وقوع إصابات. كما شملت الاقتحامات بلديتي الدوحة والخضر، دون وقوع إصابات.

وفي شمال الضفة اقتحم جيش الاحتلال بلدة قصرة وقرية قريوت جنوب نابلس، حيث اندلعت مواجهات جراء إطلاق الرصاص وقنابل الغاز السام، مما أدى إلى اعتقال الطفلين عبادة غسان عازم وزيد نور فرحات بعد ملاحقتهما.

وفي سلفيت اقتحمت قوات الاحتلال المدينة، إذ داهمت منزل المعتقل سعيد موسى ذيب شتية (43 عامًا) الذي أُفرج عنه في إطار الدفعة السادسة من اتفاق وقف إطلاق النار على قطاع غزة، وأُبعِد إلى الخارج. كما قامت آليات الاحتلال بجولات في شوارع سلفيت، مما عرقل حركة التنقل.

وفي قرية دير جرير شرق رام الله اقتحم الجيش القرية دون أن تُسجَّل أي اعتقالات، كما نصب حواجز عسكرية في عدة بلدات بمحافظة رام الله والبيرة.

أما على صعيد اعتداءات المستوطنين، فقد أفادت وفا بأن مستوطنين هاجموا قرية أم صفا شمال غرب رام الله، وأطلقوا النار على المواطنين ومنازلهم. كما أحرق مستوطنون خياماً وشنوا هجمات بالحجارة على مركبات في برية المنيا جنوب شرق بيت لحم.

منذ بداية العدوان على قطاع غزة، تواترت الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، مما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 916 فلسطينياً وإصابة نحو 7000 آخرين، واعتقال 14500 شخص، وفقاً للإحصاءات الفلسطينية الرسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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