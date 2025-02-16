وفي تصريحات لشبكة CNN يوم السبت، أفاد مسؤولان أمريكيان بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي مايك والتز، والممثل الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، يعتزمون عقد لقاء مع مسؤولين روس.

وقد أوضح المسؤولان اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما أن الاجتماع الأول سيُعقد في الأيام المقبلة، دون أن يُحددا موعداً دقيقاً.

ولم تذكر المصادر تفاصيل حول المسؤولين الروس المشاركين في المحادثات، إلا أن تقريراً سابقاً لشبكة CNN أشار إلى تشكيل فريق تفاوض رفيع المستوى من جانب الكرملين، يضم شخصيات بارزة مثل المسؤول الروسي كيريل دميترييف.

وكان الرئيس الأمريكي أعلن في وقت سابق أن مسؤولين من الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا سيعقدون اجتماعاً في السعودية، دون تقديم تفاصيل إضافية حول الموضوع.

في المقابل، حث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلفاءه الأوروبيين يوم السبت على التحرك ضد روسيا، محذراً من إمكانية التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وروسيا "من وراء ظهر" كييف.

وقال زيلينسكي في كلمة خلال مؤتمر ميونخ للأمن: "أرى حقاً أن الوقت قد حان لإنشاء القوات المسلحة الأوروبية"، مؤكداً أن "الزمن الذي كانت فيه أمريكا تدعم أوروبا لمجرد أنها فعلت ذلك دائماً قد انتهى".

في سياق ذلك، أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أول اتصال هاتفي هذا الأسبوع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، دون التشاور مع الأوروبيين الذين دعموا أوكرانيا إلى جانب واشنطن طوال السنوات الثلاث الماضية. وبعد ذلك تواصل ترمب مع زيلينسكي، لكنه لم يتفق معه مسبقاً على استراتيجية تفاوضية مشتركة.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تواصل روسيا هجومها العسكري على أوكرانيا، مشترطة في مقابل إنهائه أن تتخلى كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما ترفضه أوكرانيا وتعتبره تدخلاً في شؤونها الداخلية.