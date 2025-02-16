سياسة
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نتنياهو يطالب نزع سلاح حزب الله اللبناني "بشكل كامل"
طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد، بضرورة "نزع" سلاح حزب الله اللبناني بشكل كامل.
نتنياهو يطالب نزع سلاح حزب الله اللبناني "بشكل كامل"
رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو / صورة: Reuters
16 فبراير 2025

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مع وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، الذي وصل إلى تل أبيب في وقت لاحق من اليوم نفسه.

وأكد نتنياهو خلال المؤتمر ضرورة أن لا تمتلك إيران سلاحاً نووياً، مشيراً إلى أن ملف إيران كان من بين الموضوعات التي جرت مناقشتها مع روبيو.

وفي موضوع آخر، ادعى نتنياهو أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرات توقيف بحقّه وبحق وزير الدفاع السابق، يوآف غالانت، بناءً على "أكاذيب".

وتعد هذه الزيارة الأولى لوزير الخارجية الأمريكي إلى إسرائيل والشرق الأوسط منذ توليه منصبه في 21 يناير/كانون الثاني الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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