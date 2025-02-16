جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مع وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، الذي وصل إلى تل أبيب في وقت لاحق من اليوم نفسه.

وأكد نتنياهو خلال المؤتمر ضرورة أن لا تمتلك إيران سلاحاً نووياً، مشيراً إلى أن ملف إيران كان من بين الموضوعات التي جرت مناقشتها مع روبيو.

وفي موضوع آخر، ادعى نتنياهو أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرات توقيف بحقّه وبحق وزير الدفاع السابق، يوآف غالانت، بناءً على "أكاذيب".

وتعد هذه الزيارة الأولى لوزير الخارجية الأمريكي إلى إسرائيل والشرق الأوسط منذ توليه منصبه في 21 يناير/كانون الثاني الماضي.