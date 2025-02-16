سياسة
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ألطون: صحيفة The Economist تحرّف تحقيقات القضاء المستقل في تركيا
قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون إن صحيفة "The Economist" الإنجليزية "عجزت عن قول كلمة واحدة عن الإرهاب الإسرائيلي في غزة، وتجرأت على استهداف الرئيس التركي من خلال تحريف بعض قضايا وتحقيقات القضاء المستقل في تركيا".
ألطون: صحيفة The Economist تحرّف تحقيقات القضاء المستقل في تركيا
رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون. / صورة: AA
16 فبراير 2025

وأفاد ألطون في منشور عبر منصة إكس، اليوم الأحد، بأن "مجلة The Economist التي عجزت عن قول كلمة واحدة عن الإرهاب الإسرائيلي الذي يرتكب الإبادة وأبشع المجازر (ضد الفلسطينيين) أمام أعين العالم منذ أشهر، تجرأت اليوم على استهداف الرئيس رجب طيب أردوغان من خلال تحريف بعض القضايا والتحقيقات التي يجريها القضاء المستقل في تركيا".

واستنكر ألطون مقالاً نشرته الصحيفة حول الرئيس التركي أردوغان قائلاً إن هذا "المقال يتجاهل المبادئ العالمية للقانون ويقدم دعماً غير مشروط لإسرائيل، ولا يستطيع تقديم انتقاد واحد للدول الغربية التي تحاول ترهيب من يدافعون عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني المضطهد".

وشدد ألطون على أن "هذه الأفعال تستهدف بشكل مباشر صناعة المسلسلات التلفزيونية التركية الناجحة عالمياً، وتهدف إلى إرساء الأساس لعملية سياسية، هي نسخة جديدة من المؤامرات العالمية ضد تركيا".

وأكد ألطون أن تركيا تحت قيادة الرئيس أردوغان "تواصل السير بخطوات ثابتة نحو هدفنا المتمثل في تركيا العظيمة والقوية، بغض النظر عن هذه الألعاب القذرة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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