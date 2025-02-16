وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي بدأ سريان الاتفاق، ويتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوماً، ويُتفاوض خلال الأولى لبدء المرحلة الثانية، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

وتعرقل إسرائيل بدء المفاوضات الخاصة بالمرحلة الثانية، التي كان من المفترض انطلاقها في اليوم السادس عشر من سريان الاتفاق، الذي وصل الاثنين إلى يومه التاسع والعشرين.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان الأحد: "أبلغ رئيس الوزراء مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف خلال اتصال هاتفي، أنه سيعقد غداً (الاثنين) اجتماعاً للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية لمناقشة المرحلة الثانية من الاتفاق".

وأشارت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية إلى أن بيان مكتب نتنياهو صدر بعد وقت قصير من تصريح أدلى به ويتكوف.

وقال ويتكوف إن محادثات "مثمرة وبناءة" جرت بشأن تنفيذ "المرحلة الثانية"، رغم نفي نتنياهو وجود أي مفاوضات حالية في هذا الشأن.

وأضاف مكتب نتنياهو أنه بتنسيق مع ويتكوف، أوعز نتنياهو إلى الوفد المفاوض بالسفر إلى القاهرة الاثنين، لبحث استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق.

وسيحصل الوفد الإسرائيلي على توجيهات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق بعد اجتماع الكابينت، وفق البيان.

يأتي هذا الإعلان في ظلّ تصاعد الانتقادات والضغوط المحلية والدولية على حكومة نتنياهو لبدء المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق.

والسبت عقدت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة مؤتمراً صحفياً أمام وزارة الدفاع في تل أبيب، وشدّدَت على أنها لن تسمح لنتنياهو بعرقلة المرحلة الثانية من الاتفاق، لخدمة أهدافه السياسية الشخصية.

وحتى الآن، وفق الاتفاق، أفرجت إسرائيل عن 1135 أسيراً فلسطينياً، بينهم عشرات من أسرى المؤبدات، مقابل 19 من أسراها في غزة.

وتقدر تل أبيب وجود 73 أسيراً إسرائيلياً في غزة، يُعتقد أن نصفهم على قيد الحياة، فيما يقبع آلاف الفلسطينيين في سجون إسرائيل.

ويعاني الأسرى الفلسطينيون تعذيباً وتجويعاً وإهمالاً طبياً في سجون إسرائيل، ما أودى بحياة عديد منهم، بحسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة بغزة خلّفت نحو 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتَي اعتقال بحقّ نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتَي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحقّ الفلسطينيين في غزة.

ومنذ عقود تحتلّ إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.