سياسة
3 دقيقة قراءة
قوات إسرائيلية تقتحم سجن عوفر وتعتدي على معتقلين.. وحماس: سلوك إجرامي
أعلن مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة حماس الأحد، أن وحدات خاصة تابعة لإدارة السجون الإسرائيلية اقتحمت أحد أقسام سجن عوفر، غربيّ مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، واعتدت على الأسرى.
قوات إسرائيلية تقتحم سجن عوفر وتعتدي على معتقلين.. وحماس: سلوك إجرامي
سجن عوفر العسكري الإسرائيلي قرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة / صورة: Reuters Archive
16 فبراير 2025

وقال المكتب في بيان: "وحدات القمع التابعة لإدارة السجون الإسرائيلية تقتحم أحد أقسام سجن عوفر غربيّ رام الله بالضفة الغربية وتعتدي على الأسرى بالضرب ورش الغاز".

وفي بيان مشترك حمّلت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي) إسرائيل المسؤولية عن مصير آلاف الأسرى في سجن عوفر، الذي يُعَدّ أحد السجون المركزية التي تضمّ عدداً كبيراً من المعتقلين الفلسطينيين.

وحذرت المؤسستان من أن إدارة السجون تنفّذ "عملية قتل الأسرى الممنهجة" داخل السجن، ودعتا الوسطاء في مفاوضات وقف إطلاق النار، مصر وقطر، إلى التدخل.

ووجهت المؤسستان نداءً عاجلاً إلى المنظمات الحقوقية الدولية لتحمُّل مسؤوليتها إزاء "الجرائم الممنهجة" التي ترتكبها إسرائيل داخل السجون، مشيرتين إلى أن هذه الانتهاكات تشمل "التعذيب والإهمال الطبي والتجويع".

وأكد البيان أن عمليات القمع والاقتحامات تشكّل سياسة إسرائيلية ممنهجة، وتصاعدت بشكل غير مسبوق منذ حرب الإبادة التي شنتها إسرائيل على غزة، ما جعل هذه المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة.

وطالبت هيئة الأسرى ونادي الأسير الوسطاء في مفاوضات وقف إطلاق النار بإدراج ملف انتهاكات السجون على طاولة المفاوضات.

وأشارت المؤسستان إلى أن عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون تل أبيب يتجاوز 10 آلاف أسير، دون احتساب المعتقلين من قطاع غزة المحتجَزين في معسكرات إسرائيل.

وفي وقت سابق قال مكتب إعلام الأسرى التابع لحماس في بيان: "وحدات القمع التابعة لإدارة السجون الإسرائيلية تقتحم أحد أقسام سجن عوفر غربيّ رام الله بالضفة الغربية وتعتدي على الأسرى بالضرب ورش الغاز".

في سياق متصل أدانت حركة حماس في بيان، اقتحام وحدات القمع الإسرائيلية زنازين الأسرى في سجن عوفر، واصفة الاعتداء "الوحشي" على الأسرى بأنه "سلوك إجرامي يعكس الطبيعة الفاشية للاحتلال".

كذلك دعت حماس الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى "الوقوف عند مسؤولياتها، والتدخل العاجل لحماية أسرانا في السجون، ووقف هذه الانتهاكات الإجرامية بحقهم، وتوثيقها، والعمل على محاسبة قادة الاحتلال المجرمين على جرائمهم ضد الإنسانية".

وبوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة، بدأ في 19 يناير/كانون الثاني الماضي سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة وتبادل أسرى بين حركة حماس وإسرائيل.

ويتضمن الاتفاق 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوماً، لكن تل أبيب تعرقل بدء مفاوضات المرحلة الثانية، التي كان من المفترض أن تبدأ في 3 فبراير/شباط الجاري.

وتشمل صفقة "طوفان الأحرار" في مرحلتها الأولى كلياً، الإفراج عن 1737 أسيراً فلسطينياً، وتمتدّ هذه المرحلة على مدى ستة أسابيع، بواقع دفعات أسبوعية.

وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة خلّفَت نحو 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us