سياسة
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الصين تحث إسرائيل على إنهاء الكارثة الإنسانية في غزة "بأسرع وقت ممكن"
أكّد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، ضرورة إنهاء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة في أسرع وقت ممكن، محذراً من أن الردّ على العنف بالعنف لن يؤدي إلا إلى حلقة مفرغة جديدة.
الصين تحث إسرائيل على إنهاء الكارثة الإنسانية في غزة "بأسرع وقت ممكن"
الصين لإسرائيل: يجب إنهاء الكارثة الإنسانية في غزة بأسرع وقت ممكن - أرشيفية / صورة: AFP
17 فبراير 2025

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، على هامش الدورة 61 لمؤتمر ميونخ للأمن، التي انطلقت أعمالها في ألمانيا الجمعة، وتُختتم الأحد.

وبحسب بيان نشرته وزارة الخارجية الصينية، أعرب وانغ عن أمله في تنفيذ فعّال لوقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، ما يمهد الطريق لتحقيق وقف إطلاق نار شامل ودائم.

وقال إنه "يجب إنهاء الكارثة الإنسانية في غزة في أسرع وقت ممكن".

ولفت وانغ إلى أن الرد على العنف بالعنف لن يؤدي إلا إلى حلقة مفرغة جديدة، وفقاً لوكالة شينخوا الصينية الرسمية.

وشدّد على أن الحلّ الجذري لقضية الشرق الأوسط يكمن في تنفيذ حلّ الدولتين، الذي من شأنه في النهاية تحقيق التعايش السلمي بين فلسطين وإسرائيل.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة في غزة خلّفَت نحو 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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