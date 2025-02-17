وقال ستارمر إنه لم يتخذ قراراً بالتفكير في تعريض العسكريين البريطانيين "للأذى" باستخفاف، لكن تأمين السلام الدائم في أوكرانيا ضروري لردع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن مزيد من العدوان، على حد قوله.

وكتب ستارمر في صحيفة ديلي تليغراف: "عندما تأتي نهاية الحرب بين روسيا وأوكرانيا، لا يمكن أن تصبح مجرد توقف مؤقت قبل أن يهاجم بوتين مرة أخرى".

وهذه هي المرة الأولى التي يقول فيها ستارمر صراحة إنه يفكر في نشر قوات حفظ سلام بريطانية في أوكرانيا. وكان قد قال في وقت سابق إن بريطانيا مستعدة للمساعدة في لعب دور في أي اتفاق سلام يُتفاوض عليه.

وقال ستارمر في المقال إنه مستعدّ للمساهمة في ضمانات الأمن لأوكرانيا من خلال "نشر قواتنا على الأرض إذا لزم الأمر". وأضاف: "لا أقول هذا باستخفاف. إنني أشعر بعمق بالمسؤولية المترتبة على تعريض الجنود البريطانيين للخطر".

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أمس الأحد إن أوكرانيا وأوروبا ستكونان جزءاً من أي "مفاوضات حقيقية" لإنهاء الحرب، مشيراً إلى أن المحادثات الأمريكية مع روسيا هذا الأسبوع كانت فرصة لرؤية مدى جدية بوتين بشأن السلام.

استثمار المعادن الأوكرانية

في غضون ذلك، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه يتعين على أوكرانيا والولايات المتحدة مناقشة مصير الرواسب المعدنية في المناطق التي تحتلها روسيا، وذلك في الوقت الذي تتفاوض فيه واشنطن مع كييف على فتح ثروات أوكرانيا الطبيعية أمام الاستثمار الأمريكي.

وتتزامن المحادثات بشأن اتفاقية خاصة بالمعادن قدمها وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت لكييف يوم الأربعاء مع مسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لبدء مفاوضات لإنهاء الحرب التي تخوضها روسيا ضد أوكرانيا منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.

وتساءل زيلينسكي في مقابلة أجرتها معه شبكة إن بي سي عما إذا كانت المعادن الموجودة في المناطق التي تحتلها روسيا ستُمنح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وشركائه إيران وكوريا الشمالية والصين.

وقال زيلينسكي في المقابلة: "يبدو لي أن من المهم أن نفهم ما سنفعله بتلك المعادن المهمة التي سيطر عليها بوتين وتبلغ قيمتها حالياً مليارات ومئات المليارات (من الدولارات)... هل ستُمنح له؟... هذا ما أريد مناقشته".

وقدمت الولايات المتحدة حتى الآن مساعدات عسكرية لأوكرانيا بعشرات المليارات من الدولارات منذ أن غزتها روسيا قبل ثلاث سنوات، وقال ترمب إن اتفاقاً بشأن المعادن يمكن أن يضمن "أننا سنستعيد هذه الأموال بشكل أو بآخر".

وذكرت ثلاثة مصادر لرويترز السبت الماضي أن الولايات المتحدة اقترحت الاستحواذ على 50% من المعادن النادرة في أوكرانيا. وقال زيلينسكي يوم الجمعة بعد اجتماع مع جيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن المحادثات مستمرة بشأن صفقة محتملة.

وتشمل المعادن الموجودة في أوكرانيا أنواعاً نادرة من المعادن الأرضية بالإضافة إلى التيتانيوم واليورانيوم والليثيوم وغيرها.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.