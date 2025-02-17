سياسة
2 دقيقة قراءة
"تقويض للسلام".. الجيش الصيني يندد بمرور سفينة حربية كندية عبر مضيق تايوان
ندد الجيش الصيني، اليوم الاثنين، بمرور سفينة حربية كندية عبر مضيق تايوان خلال عطلة نهاية الأسبوع، معتبراً أن هذه الخطوة "تؤثر سلباً في السلام والاستقرار الإقليمي".
"تقويض للسلام".. الجيش الصيني يندد بمرور سفينة حربية كندية عبر مضيق تايوان
سفينة حربية أمريكية تعبر مضيق تايوان في 8 مايو/أيار 2024. / صورة: AP
17 فبراير 2025

ومرت السفينة عبر المضيق يوم الأحد، حسبما أعلنت السلطات التايوانية. قبل ذلك، كانت سفينتان حربيتان أمريكيتان قد سلكتا نفس المسار في الأيام السابقة.

وفي تعليق له على الحادثة، قال لي شي المتحدث باسم القيادة الشرقية للجيش الصيني إن مرور السفينة "يؤدي إلى خلق اضطرابات بشكل متعمد ويقوض السلام والاستقرار في المنطقة".

كما أعلنت وزارة الدفاع التايوانية صباح الاثنين أنها رصدت 41 طائرة و9 سفن عسكرية صينية بالقرب من تايوان خلال الساعات الـ24 الماضية. وتواصل سفن الولايات المتحدة وحلفائها عبور مضيق تايوان بانتظام، معتبرين إياه ممراً مائياً دولياً مهماً.

في 10 فبراير/شباط عبرت سفينتان أمريكيتان، مدمرة وسفينة مخصصة للأبحاث المحيطية، المضيق. وكانت الصين قد أعربت عن استيائها من هذه الخطوة، مشيرة إلى أنها "تزيد المخاطر الأمنية" وتعتبر "إشارة سيئة" تشجع على دعم استقلال الجزيرة. وكان هذا هو أول مرور للسفن الأمريكية عبر المضيق منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب منصبه في يناير/كانون الثاني.

وفي السنوات الأخيرة زادت الصين ضغوطها على تايوان، التي تعتبرها جزءاً من أراضيها، كما كثفت مناوراتها العسكرية في المناطق المحيطة بها، وأكدت بكين أنها لا تستبعد استخدام القوة لاستعادة سيادتها على الجزيرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us