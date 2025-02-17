سياسة
2 دقيقة قراءة
وقفات احتجاجية بإسرائيل.. والإضراب عن الطعام خطوة تصعيدية لإتمام الصفقة
نظم عدد من أهالي الأسرى الإسرائيليين وقفات احتجاجية في عدة مدن، منها تل أبيب والقدس ورأس العين وأوفاكيم، مطالبين حكومة الاحتلال بالعمل على إعادة أبنائهم الأسرى من قطاع غزة.
وقفات احتجاجية بإسرائيل.. والإضراب عن الطعام خطوة تصعيدية لإتمام الصفقة
عائلات المحتجزين الإسرائيليين يحتجون أمام مبنى الكنيست، 17 فبراير/شباط. / صورة: Reuters
17 فبراير 2025

وأصدرت عائلات الأسرى بياناً أعلنت فيه عن تنظيم سلسلة من الفاعليات الاحتجاجية، متوعدة بالاستمرار في المطالبة بإتمام صفقة تبادل شاملة تعيد جميع الأسرى الإسرائيليين في غزة. كما أشار البيان إلى أن العائلات ستطالب بصفقة واحدة تشمل جميع الأسرى دون استثناء.

وفي خطوة تصعيدية، أعلنت العائلات عن نيتها الإضراب عن الطعام لمدة 500 دقيقة في يوم الاحتجاج، اعتراضاً على ما وصفوه بـ"التأخير في إعادة أبنائهم". وقالت العائلات إنّ هذا الإضراب يمثل تعبيراً عن شدة معاناتهم، مؤكدين أهمية تنفيذ الصفقة في أسرع وقت.

من جهة أخرى، نقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مصادر سياسية قولها إن الولايات المتحدة تمارس ضغوطاً على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، للتفاوض بشأن المرحلة الثانية من صفقة التبادل مع حماس.

وأوضحت المصادر أن المجلس الوزاري المصغر سيعقد اجتماعه اليوم لمناقشة هذه المرحلة، في ظل رغبة واشنطن في دفع المفاوضات إلى الأمام.

وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى يشمل 3 مراحل، تستمر كل منها 42 يوماً، على أن يجري التفاوض في الأولى لبدء الثانية، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025 إبادة بغزة خلفت نحو 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us