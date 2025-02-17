وأفاد في حديث لقناة "TRT World" التركية الناطقة بالإنجليزية، بأن الإدارة الجديدة في سوريا تعمل حالياً على ملفات صعبة للغاية، وأن إنهاء احتلال تنظيم PKK/YPG الإرهابي إحدى أولوياتها.

وأضاف: "نحن في حاجة إلى التخلص من PKK من أجل مصالح سوريا وتركيا والعراق والأكراد". ووصف وزير الخارجية التركي تنظيم PKK بأنه "تنظيم إرهابي متعدد الأغراض".

وتابع: "إنهم لا يستهدفون تركيا فقط، بل يستهدفون إيران، ويستهدفون العراق، ويستهدفون سوريا.. لذلك أعتقد أنه حان الوقت للتخلص معاً من هذا الفيروس".

وبخصوص ضمان عدم ظهور تنظيم "داعش" مجدداً، لفت فيدان إلى أهمية إنشاء دول المنطقة منصة من أجل مناقشة مسألة الإرهاب، مذكّراً بأن تركيا اقترحت سابقاً إنشاء مثل هذه المنصة.

وأشار فيدان إلى أن التدخلات في المنطقة بهدف "حل مشكلة الإرهاب" تسببت في مشكلات أخرى، مشدداً على أهمية "الملكية الإقليمية" لمنع كل ذلك.

وقف إطلاق النار في غزة

ولفت فيدان إلى أن التطورات في المنطقة تُظهر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا ينوي الاستمرار في وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف: "بمجرد أن يأخذ كل الرهائن فإن نيته للأسف هي استئناف الحرب لأنه لا يوجد ضغط أو أي قوة أخرى غير الأمريكيين يمكنها وقفه".

وأكد فيدان أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وإدارته يجب أن يحملوا على عاتقهم مسؤولية منع وقوع إبادة جماعية أخرى في غزة، "وإلا فإن رسائل حملة ترمب حول وقف الحروب ستذهب سُدى".

وأعرب عن أمله في أن يتمكن المفاوضون من الجانبين من حسم التفاصيل اللازمة للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. وتابع: "الأسبوعان المقبلان لهما أهمية كبيرة من جهة الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق".

وفي سياق منفصل، أشار فيدان إلى أن أوروبا عندما تنظر حولها في ملفات مثل أوكرانيا والشرق الأوسط وإمكانية انسحاب الولايات المتحدة من أوروبا، ترى في تركيا "شريكاً قوياً وموثوقاً".

وذكر أن أنقرة أظهرت قيادة جيدة ضد تحديات مثل الإرهاب وعدم الاستقرار في سوريا والعراق وأماكن أخرى.

قضية أوكرانيا

وقال فيدان إن ترمب يريد "وقفاً فورياً لإطلاق النار" في الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، مؤكداً أن أي خطة سلام محتملة صعبة لكنها تستحق المحاولة.

وتابع: "تركيا مستعدة وجاهزة للعب أي دور من أجل الإسهام في السلام بأوكرانيا وإعادة إعمارها". وأكد الحاجة إلى وقف إطلاق النار أولاً ووضع خطة سلام قابلة للتطبيق وطويلة الأمد.

واستطرد: "في الوقت الحالي، الإدارة الأمريكية والأوروبيون ونحن، جميعنا نعمل على جوانب مختلفة من وقف إطلاق النار وخطة السلام المحتملة".

ولفت إلى أن تركيا قدمت مقترحات بشأن المشاركة في محادثات وقف إطلاق النار واستضافتها، وأن الولايات المتحدة تُجري حالياً محادثات أولية وهي بصدد وضع خطة.