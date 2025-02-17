سياسة
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قورتولموش من طوكيو: لا نقبل مناقشة مقترحات تهجير الفلسطينيين من غزة
أكد رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش اليوم الاثنين أنه من غير الممكن قبول أو طرح أو حتى مناقشة مقترحات تؤدي إلى تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة.
قورتولموش من طوكيو: لا نقبل مناقشة مقترحات تهجير الفلسطينيين من غزة
قورتولموش من طوكيو: لا نقبل مناقشة مقترحات تهجير الفلسطينيين من غزة. / صورة: AA
17 فبراير 2025

وفي كلمة له خلال زيارة رسمية يجريها إلى اليابان، شدد قورتولموش على أن تركيا لن تقبل بأي محاولات لتشريد الفلسطينيين أو تغيير واقعهم في غزة، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل جاد لحماية حقوق الشعب الفلسطيني.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، التقى قورتولموش مع ولي العهد الياباني أكيشينو في قصر أكاساكا، على هامش زيارته الرسمية إلى اليابان. وحضر اللقاء حرم رئيس البرلمان سيفغي قورتولموش، والأميرة أكيشينو.

ونشر قورتولموش عبر حسابه على منصة إكس بخصوص زيارته: "التقينا ولي عهد اليابان أكيشينو في طوكيو".

وأكمل: "أتمنى أن تصبح الصداقة التركية - اليابانية أقوى في المجالات كافة، كذلك أُعرب عن ارتياحي للروابط التاريخية والعميقة بين بلدينا، كما أود شكر ولي العهد والأميرة أكيشينو على كرم ضيافتهما".

وأمس بدأ رئيس البرلمان التركي زيارة رسمية إلى اليابان زار خلالها مسجد طوكيو ومعهد يونس إمره الثقافي التركي في العاصمة طوكيو.

وفي كلمة ألقاها خلال برنامج نظمه المعهد، أكد قورتولموش أن القواسم المشتركة التاريخية بين تركيا واليابان عززت العلاقات بين البلدين.

والأسبوع الماضي، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بمؤتمر صحفي جمعه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض عزم بلاده على الاستيلاء على غزة بعد تهجير كامل سكانها من الفلسطينيين إلى دول أخرى.

ومنذ 25 يناير/كانون الثاني الماضي، يروّج ترمب مخطط نقل فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو الأمر الذي رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى، ومنظمات إقليمية ودولية.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025 إبادة بغزة خلفت نحو 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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