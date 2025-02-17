وأعلن رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون عبر منصة إكس، اليوم الاثنين، أن زيلينسكي سيزور تركيا الثلاثاء.

وأشار إلى أن الرئيس أردوغان سيلتقي بنظيره الأوكراني في المجمع الرئاسي بأنقرة". وذكر أنه "سيجري خلال الاجتماعات استعراض جوانب علاقات الشراكة الاستراتيجية كافة بين البلدين، ومناقشة الخطوات التي يجب اتخاذها لتعزيز التعاون المشترك".

كما لفت إلى أنه "من المقرر خلال الزيارة أيضاً تبادل وجهات النظر حول آخر التطورات في أوكرانيا وغيرها من القضايا الإقليمية والعالمية".

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشنّ روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره الأخيرة تدخلاً في شؤونها.