سياسة
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تلبيةً لدعوة أردوغان.. الرئيس الأوكراني يزور تركيا الثلاثاء
يجري الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي زيارة رسمية إلى أنقرة، غداً الثلاثاء، تلبية لدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إذ من المقرر تبادل وجهات النظر حول آخر التطورات في أوكرانيا وغيرها من القضايا الإقليمية والعالمية.
تلبيةً لدعوة أردوغان.. الرئيس الأوكراني يزور تركيا الثلاثاء
الرئيس الأوكراني يلبي دعوة نظيره التركي ويزور أنقرة غداً الثلاثاء / صورة: AA
17 فبراير 2025

وأعلن رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون عبر منصة إكس، اليوم الاثنين، أن زيلينسكي سيزور تركيا الثلاثاء.

وأشار إلى أن الرئيس أردوغان سيلتقي بنظيره الأوكراني في المجمع الرئاسي بأنقرة". وذكر أنه "سيجري خلال الاجتماعات استعراض جوانب علاقات الشراكة الاستراتيجية كافة بين البلدين، ومناقشة الخطوات التي يجب اتخاذها لتعزيز التعاون المشترك".

كما لفت إلى أنه "من المقرر خلال الزيارة أيضاً تبادل وجهات النظر حول آخر التطورات في أوكرانيا وغيرها من القضايا الإقليمية والعالمية".

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشنّ روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره الأخيرة تدخلاً في شؤونها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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