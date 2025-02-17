سياسة
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تركيا.. توقعات بتصدير 400 ألف طن من الدقيق إلى سوريا عام 2025
توقع رئيس اتحاد مصنعي الدقيق في تركيا أرن غونهان أولوصوي تجاوز صادرات تركيا من دقيق القمح إلى سوريا 400 ألف طن عام 2025.
تركيا.. توقعات بتصدير 400 ألف طن من الدقيق إلى سوريا عام 2025
اتحاد مصنعي الدقيق في تركيا: نتوقع أن تصدر تركيا هذا العام أكثر من 400 ألف طن من الدقيق (إلى سوريا) / صورة: AA
17 فبراير 2025

وفي حديث للأناضول، أوضح أولوصوي أن تركيا صدرت أكثر من 3 ملايين طن من دقيق القمح إلى أنحاء العالم عام 2024.

وذكر أن تركيا كانت مورداً مهماً للدقيق خلال سنوات الحرب في سوريا.

وأشار إلى أن محافظتي إدلب والرقة السوريتين القريبتين من تركيا، أصبحتا في الآونة الأخيرة مناطق تصدير لتركيا.

وقال: "نتوقع أن تصدر تركيا هذا العام أكثر من 400 ألف طن من الدقيق (إلى سوريا)".

وأضاف: "ستكون سوريا واحدة من أهم الأسواق لتتجاوز أرقام صادرات تركيا عام 2025 أرقام 2024".

وفي 7 فبراير/شباط الجاري، أعلن أولوصوي أن صادرات الدقيق من تركيا إلى سوريا عام 2024 ارتفعت إلى 326 ألف طن، بعد أن كانت 267 ألف طن عام 2023.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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