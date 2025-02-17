سياسة
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"لأسباب أمنية".. إلغاء مثول نتنياهو أمام المحكمة الثلاثاء بقضايا فساد
وافقت محكمة إسرائيلية في القدس، الاثنين، على طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلغاء إفادته في محاكمته بقضايا فساد المزمعة الثلاثاء "لأسباب أمنية"، وفق إعلام عبري.
"لأسباب أمنية".. إلغاء مثول نتنياهو أمام المحكمة الثلاثاء بقضايا فساد
نتنياهو / صورة: Reuters
17 فبراير 2025

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن "المحكمة المركزية في القدس وافقت، مساء اليوم الاثنين، على طلب نتنياهو إلغاء شهادته المقررة غداً لأسباب أمنية"، دون مزيد من التفاصيل.

وأوضحت أن نتنياهو طلب من القضاة أيضاً تقليص أيام إفادته كل أسبوع من 3 إلى يومين "لأسباب تتعلق بأداء واجباته على خلفية الواقع الأمني والسياسي المعقد، في جوانب مختلفة وفي ساحات مختلفة".

ولم توضح الصحيفة ما إن كانت المحكمة وافقت على تقليص عدد أيام مثول نتنياهو أمامهما إلى يومين أسبوعياً.

والاثنين، مثل نتنياهو أمام المحكمة للمرة العاشرة منذ 10 ديسمبر/كانون الأول 2024.

وتُجرى المحاكمة في ظل قيود أمنية مشددة في قاعة محصنة تحت الأرض في تل أبيب، بموجب توصيات جهاز الأمن العام (الشاباك).

ويمثل نتنياهو أمام المحكمة لساعات 3 أيام في الأسبوع للرد على اتهامات الفساد الموجهة ضده.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في 3 ملفات فساد معروفة بالملفات "1000" و"2000" و"4000"، وقدم المستشار القضائي للحكومة السابق أفيخاي مندلبليت، لائحة الاتهام المتعلقة بها نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

ويتعلق "الملف 1000" بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لتلك الشخصيات في مجالات مختلفة.

كما يُتهم في "الملف 2000" بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية.

فيما تتعلق الاتهامات في "الملف 4000" بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضاً مسؤولاً في شركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.

وبدأت محاكمة نتنياهو في هذه القضايا عام 2020، ولا تزال مستمرة، وهو يُنكرها مدعياً أنها "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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