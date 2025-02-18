سياسة
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عدد شهداء جنين يصل إلى 26 بعد استشهاد طفل أصيب في قصف إسرائيلي على قباطية
ارتفع عدد شهداء العملية العسكرية الإسرائيلية على جنين شمال الضفة الغربية المحتلة إلى 26، بعد استشهاد طفل فلسطيني، مساء أمس الاثنين، متأثراW بإصابته في قصف إسرائيلي سابق على قباطية.
عدد شهداء جنين يصل إلى 26 بعد استشهاد طفل أصيب في قصف إسرائيلي على قباطية
تصاعد أعمدة الدخان من جنين جراء العدوان الإسرائيلي. / صورة: AA
18 فبراير 2025

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانٍ "استشهاد الطفل ضياء الدين أحمد عمر سباعنة (15 عاماً) متأثراً بجروح حرجة جراء قصف الاحتلال على بلدة قباطية قبل نحو أسبوعين".

وفي الأول من فبراير/شباط الجاري أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 5 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على جنين، 3 منهم جراء قصف إسرائيلي على الحي الشرقي في مدينة جنين، و2 جراء قصف على مركبة في قباطية.

وفي 21 يناير/كانون الثاني الماضي بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عدواناً واسعاً شمالي الضفة الغربية، بدأه بمدينة جنين، ثم مدينة طولكرم ومخيميها، ثم مخيم الفارعة جنوب مدينة طوباس.

وبذلك يرتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل على شمال الضفة إلى 56 حتى مساء أمس الاثنين، منهم 26 في محافظة جنين، وفق وزارة الصحة الفلسطينية، إلى جانب نزوح الآلاف، ودمار واسع في الممتلكات والمنازل والبنية التحتية، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

ومنذ بدء الإبادة في قطاع غزة، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 917 فلسطينياً، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال 14 ألفاً و500 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025 إبادة في غزة خلفت نحو 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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