ورغم أن فكرة نقل العاصمة ظهرت في مناسبات مختلفة منذ قيام الجمهورية الإسلامية في عام 1979، فإنه جرى تأجيل المقترحات بهذا الشأن مراراً، على اعتبار أنها غير واقعية بسبب العقبات المالية واللوجستية الهائلة، حسب المصادر.

لكن الرئيس الإصلاحي مسعود بزشكيان الذي تولى منصبه في يوليو/تموز الماضي، أعاد إحياء الفكرة مؤخراً، مشيراً إلى التحديات المتزايدة التي تواجهها طهران.

ومن بين هذه التحديات الاختناقات المرورية، وشحّ المياه، وسوء إدارة الموارد، والتلوث الجوي الشديد، فضلاً عن الانخساف التدريجي في الكتلة الأرضية، إمّا بسبب العوامل الطبيعية وإمّا جراء النشاط البشري.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي قالت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة موهاجراني إنّ السلطات تدرس احتمال نقل العاصمة. وأشارت إلى أنه "تجري دراسة منطقة مكران بجدية" لهذا الهدف، دون أن تحدد جدولاً زمنياً.

ومكران منطقة ساحلية على خليج عمان تمتد عبر محافظة سيستان وبلوشستان في جنوب إيران وجزء من محافظة هرمزغان المجاورة. ورُوّج لها مراراً على أنّها الموقع الأوفر حظاً ليحلّ مكان العاصمة طهران.

وقال وزير الخارجية عباس عراقجي في خطاب الأحد إن "الجنّة المفقودة في مكران يجب أن تتحوّل إلى المركز الاقتصادي المستقبلي لإيران والمنطقة".

وفي خطاب ألقاه في سبتمبر/أيلول، قال بزشكيان: "ليس أمامنا خيار إلا نقل المركز السياسي والاقتصادي للبلاد إلى الجنوب وبالقرب من البحر". وأكّد أن مشكلات طهران "تفاقمت مع استمرار السياسات القائمة".

وأدّت إعادة إحياء الخطط بشأن نقل العاصمة إلى إثارة جدل بشأن ضرورتها، إذ سلّط كثيرون الضوء على أهمية طهران التاريخية والاستراتيجية.

ويعيش في محافظة طهران حالياً نحو 18 مليون شخص، فضلاً عمّا يقرب من مليونَي شخص يدخلونها خلال النهار، وفق المحافظ محمد صادق معتمديان.

من جهتها رأت بانافشه كينوش الخبيرة في المعهد الدولي للدراسات الإيرانية أن اختيار مكران قد يعكس طموحات استراتيجية واسعة، لافتةً في منشور على منصة إكس إلى أنه "من خلال اختيار مكران لتكون العاصمة المحتملة المقبلة، تهدف إيران إلى التنافس مع موانٍ بحرية مثل دبي، وجوادر" في باكستان المجاورة.

ولا تتوفر تقديرات رسمية بشأن الميزانية المطلوبة لمواجهة التحديات المرتبطة بطهران، لكن في أبريل/نيسان 2024 قال وزير الداخلية السابق أحمد وحيدي إنّ نقل العاصمة قد يتطلّب ميزانية تبلغ "نحو مئة مليار دولار"، بناءً على ما ذكره موقع همشهري التابع لبلدية طهران.