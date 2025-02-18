سياسة
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"شريكة بالإبادة".. ناشطون يحتجون على تغطية BBC للعدوان الإسرائيلي على غزة
تجمّع عدد من الناشطين المؤيدين لفلسطين، أمس الاثنين، أمام المقر الرئيسي لهيئة الإذاعة البريطانية (BBC) بالعاصمة لندن، وقاموا بطلاء واجهة المبنى باللون الأحمر وكسروا نوافذه، احتجاجاً على انحيازها إلى إسرائيل في تغطيتها للأحداث بقطاع غزة.
"شريكة بالإبادة".. ناشطون يحتجون على تغطية BBC للعدوان الإسرائيلي على غزة
مؤيدون لفلسطين يلقون طلاء أحمر على الواجهة الخارجية لمبنى BBC. (المصدر: Palestine Action) / Others
18 فبراير 2025

وأفادت مجموعة العمل الفلسطيني (بالستاين أكشن) في بيان أمس الاثنين بأن هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) "تضلل الأحداث في غزة وتنقلها بشكل مغاير للحقيقة"، إضافة إلى أنها تخفف وطأة جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين.

ونقل البيان عن متحدث المجموعة قوله إن "تغطية BBC المنحازة ليست مجرد خطأ صحفي، بل مسألة تؤثر في حياة الناس".

واعتبر أن "BBC التي تبرئ إسرائيل من جرائمها شريكة في الإبادة التي تحدث في غزة".

وألقى النشطاء طلاء أحمر على الواجهة الخارجية لمبنى BBC، في إشارة إلى دماء الضحايا الذين سقطوا في فلسطين، كما حطموا بعض نوافذ المبنى.

وهذه هي المرة الثانية التي يستهدف بها نشطاء العمل الفلسطيني مقر BBC، بعد احتجاجهم في أكتوبر/تشرين الأول 2023، عقب أيام من انطلاق حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة.

وأصدرت شرطة لندن بياناً أفادت فيه بتلقيها بلاغاً عن "إتلاف ممتلكات" في مبنى BBC بالمدينة، مبينة أن واجهته الخارجية تعرضت لرش بطلاء أحمر، كما تحطم بعض نوافذه.

وأكد بيان الشرطة أن التحقيقات في الحادث لا تزال جارية.

وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى والمحتجزين بين حركة حماس وإسرائيل، بوساطة قطرية ومصرية وأمريكية، ويتكون من 3 مراحل مدة كل منها 42 يوماً، يجري خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، وصولاً إلى إنهاء حرب الإبادة.

وبدعم أمريكي شنّت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025 حرب إبادة على غزة خلفت نحو 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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