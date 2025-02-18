ونشر كاجر عبر منصة إكس، الاثنين، مقطعاً لعملية إطلاق أول صاروخ من طراز غوكصور المطور بالتعاون مع مؤسسة البحث العلمي والتكنولوجي التركية توبيتاك (TÜBİTAK) وشركة أسيلسان للصناعات الدفاعية.

وقال كاجر: "يوفر نظام الدفاع الجوي القريب غوكصور دفاعاً فعالاً ضد الأهداف الجوية الصعبة بفضل قدرته على الإطلاق بعدة وضعيات واعتراض أهداف متعددة".

وأضاف أن نظام الدفاع الجوي غوكصور هو جزء من منظومة القبة الفولاذية.

وفي 6 أغسطس/آب 2024 قررت اللجنة التنفيذية للصناعات الدفاعية في اجتماعها برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان تطوير مشروع القبة الفولاذية لتعزيز أمن المجال الجوي التركي، وفق مصادر بالرئاسة التركية للأناضول.

وفي إطار هذا المشروع تتعاون شركات الصناعات الدفاعية التركية، أسيلسان وروكتسان وإم كيه إي، ومعهد دراسات وتطوير الصناعات الدفاعية التابع لهيئة الأبحاث العلمية والتكنولوجية (توبيتاك ساغا)، لتنفيذ مشروع القبة الفولاذية.

ومن المرتقب أن تكون القبة الفولاذية مزودة بأنظمة أسلحة الدفاع الجوي والرادار، والأنظمة الكهروضوئية، ووحدات الاتصالات، ومحطات التحكم في القيادة، والذكاء الصناعي، لتصبح "حارسة" المجال الجوي لتركيا.