سياسة
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في الذكرى 73 لانضمامها إلى الناتو .. أنقرة تؤكد دورها بحفظ الأمن الدولي
أكّدت وزارة الخارجية التركية اليوم الثلاثاء أن أنقرة "في الذكرى السنوية الثالثة والسعبين لانضمامها إلى الناتو تواصل تقديم مساهمات حاسمة في حفظ الأمن والاستقرار الدوليين عبر جيشها القوي وصناعاتها الدفاعية المتقدمة".
في الذكرى 73 لانضمامها إلى الناتو .. أنقرة تؤكد دورها بحفظ الأمن الدولي
الخارجية التركية. / Others
18 فبراير 2025

وشددت الوزارة في منشور على إكس بمناسبة الذكرى السنوية 73 لانضمام أنقرة إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) على أن تركيا تلعب دوراً حيوياً في تشكيل مستقبل الأمن الأوروبي-الأطلسي "بما يتماشى مع روح التضامن بين حلفائها ومع مصالحنا وقيمنا المشتركة".

ولفتت الوزارة إلى أن أنقرة تواصل "تقديم مساهماتها المحورية في حفظ الاستقرار والأمن الدوليين عبر جيشها القوي وصناعاتها الدفاعية المتطورة وعلاقاتها الدولية متعددة الأبعاد والممتدة عبر بقعة جغرافية واسعة".

وانضمت تركيا إلى حلف الناتو رسمياً في 18 فبراير/شباط عام 1952، ووقّع بروتوكول الانضمام رئيس الجمهورية حينها جلال بايار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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