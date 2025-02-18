سياسة
2 دقيقة قراءة
روسيا تفرج عن مواطن أمريكي قبيل محادثات موسكو وواشنطن في السعودية
أفادت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية بأن الحكومة الروسية أفرجت أمس الاثنين عن المواطن الأمريكي كالوب بايرز واين (28 عاماً) بعد احتجازه في روسيا بتهمة حيازة كمية صغيرة من الماريغوانا، وذلك قبل بدء محادثات بين المسؤولين الروس والأمريكيين في السعودية.
روسيا تفرج عن مواطن أمريكي قبيل محادثات موسكو وواشنطن في السعودية
العلمان الأمريكي والروسي. / Others
18 فبراير 2025

وكانت السلطات الروسية قد احتجزت واين في السابع من فبراير/شباط الماضي بمطار فنوكوفو في موسكو خلال فحص أمتعته، إذ عثر مسؤولو الجمارك على مربى تحتوي على آثار من القنب في أمتعته.

وأكد المتحدث باسم الكرملين أن المحادثات المقررة بين روسيا والولايات المتحدة في السعودية اليوم الثلاثاء تهدف إلى استعادة العلاقات بين البلدين.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن هذه الخطوة يمكن أن تُفهم في سياق هذه المحادثات الجارية بين موسكو وواشنطن.

وفي عام 2022 قبضت روسيا على لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني غراينر في مطار موسكو لحملها القنب الطبي الذي قالت إنّ طبيباً أمريكياً وصفه لها.

وبعدما سُجنت 10 أشهر في روسيا، أُطلق سراحها بموجب عملية تبادل مع تاجر الأسلحة المدان فيكتور بوت.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us