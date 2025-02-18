وكانت السلطات الروسية قد احتجزت واين في السابع من فبراير/شباط الماضي بمطار فنوكوفو في موسكو خلال فحص أمتعته، إذ عثر مسؤولو الجمارك على مربى تحتوي على آثار من القنب في أمتعته.

وأكد المتحدث باسم الكرملين أن المحادثات المقررة بين روسيا والولايات المتحدة في السعودية اليوم الثلاثاء تهدف إلى استعادة العلاقات بين البلدين.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن هذه الخطوة يمكن أن تُفهم في سياق هذه المحادثات الجارية بين موسكو وواشنطن.

وفي عام 2022 قبضت روسيا على لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني غراينر في مطار موسكو لحملها القنب الطبي الذي قالت إنّ طبيباً أمريكياً وصفه لها.

وبعدما سُجنت 10 أشهر في روسيا، أُطلق سراحها بموجب عملية تبادل مع تاجر الأسلحة المدان فيكتور بوت.