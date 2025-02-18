سياسة
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زيلينسكي من أنقرة: اللقاء الأمريكي-الروسي في السعودية كان مفاجئاً لنا
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، إن المباحثات التي جرت بين الولايات المتحدة وروسيا في المملكة العربية السعودية شكَّلت "مفاجأة" لبلاده.
زيلينسكي من أنقرة: اللقاء الأمريكي-الروسي في السعودية كان مفاجئاً لنا
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة / صورة: AA
18 فبراير 2025

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك، الثلاثاء، مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، عقب مباحثاتهما في المجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة.

وأشار زيلينسكي إلى أنه من غير الممكن مناقشة قضايا إنهاء الحرب في أوكرانيا دون وجود كييف، مضيفاً: "اللقاء الأمريكي-الروسي في السعودية كان مفاجئاً لنا وعلمنا به من وسائل الإعلام".

وأعرب زيلينسكي عن سعادته لحسن الضيافة التي حظي بها في تركيا، والنهج الشامل والبنّاء في المفاوضات بين البلدين.

وأضاف: "علاقاتنا مع تركيا على مستوى عالٍ كما هو الحال دائماً، وأشكر الرئيس أردوغان وكل الشعب التركي على ذلك"، وعبَّر عن شكره لتركيا على دعمها خلال الأوقات الصعبة للحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وتابع: "تركيا اتخذت موقفاً مبدئياً للغاية في ما يتعلق بوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها. هذا الأمر يحمل أهمية عالمية بالنسبة لنا".

ولفت زيلينسكي إلى مناقشة وضع الأسرى الأوكرانيين خلال المباحثات، مبيناً أن "تركيا وفَّرت تسهيلات للإفراج عن الجنود والمدنيين الأوكرانيين"، وأردف: "فليعد جميع السجناء الأوكرانيين إلى ديارهم، وليهنؤوا مع عائلاتهم بالسلام والأمن اللذين يجب أن نعيدهما إلى أوكرانيا".

كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد وصل أمس مساء الاثنين، إلى العاصمة التركية أنقرة للقاء الرئيس رجب طيب أردوغان.

والثلاثاء، اختتم الوفدان الأمريكي والروسي مباحثاتهما في العاصمة السعودية الرياض، بهدف تحسين علاقاتهما المتوترة منذ حرب أوكرانيا.

وضم الوفد الروسي المشارك في مباحثات الرياض وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومستشار السياسة الخارجية في الكرملين يوري أوشاكوف، ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل ديمترييف، فيما ضم الوفد الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي في البيت الأبيض مايك والتز، والمبعوث الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

وفي 13 فبراير/شباط الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن "مسؤولين من الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا سيعقدون اجتماعاً في السعودية".

وقبلها بيوم، أعلن ترمب توصله إلى اتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لبدء مفاوضات من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعدّه الأخيرة تدخلاً في شؤونها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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