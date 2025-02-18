سياسة
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أردوغان: سندعم محادثات السلام بين أوكرانيا وروسيا ومستعدون لاستضافتها
شدد الرئيس رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، على أن بلاده ستقدم كل أشكال الدعم لتتويج المحادثات بين أوكرانيا وروسيا بسلام دائم، لافتاً إلى استعداد تركيا لاستضافة محادثات محتملة بين الطرفين والولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة.
أردوغان: سندعم محادثات السلام بين أوكرانيا وروسيا ومستعدون لاستضافتها
الرئيس التركي يؤكد أن بلاده تبذل جهوداً كبيرة لإرساء سلام تفاوضي بين روسيا وأوكرانيا منذ اليوم الأول للحرب / صورة: AA
18 فبراير 2025

ولفت الرئيس أردوغان، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عقب مباحثاتهما في أنقرة، إلى أن زيارة الأخير تأتي في وقت من المرجح أن تشهد فيه الديناميكيات الأساسية للحرب في أوكرانيا تغييرات كبيرة.

وأكد الرئيس التركي أن بلاده، وانطلاقاً من نهجها "لا رابح في الحرب ولا خاسر في السلام"، تبذل جهوداً كبيرة لإرساء سلام تفاوضي بين الطرفين منذ اليوم الأول للحرب.

كما أشار إلى أن المبادرة الدبلوماسية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، لإنهاء الحرب عبر المفاوضات، تتوافق أيضاً مع السياسة التي تتبعها تركيا منذ 3 سنوات.

ولفت إلى استعداد تركيا لاستضافة محادثات محتملة بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة، مشدداً في الوقت ذاته على أن وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها، أمر لا غنى عنه بالنسبة إلى تركيا.

وأردف: "خلال لقائي مع السيد زيلينسكي، أعربت عن دعم تركيا القوي لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها، وفي الوقت نفسه أكدت أننا سنقدم كل أشكال الدعم لضمان تتويج عملية التفاوض بسلام دائم".

وأشار أردوغان إلى أن الحرب الروسية-الأوكرانية تسببت في مقتل كثير من الأبرياء، وحان الوقت لكي تنتهي.

وأضاف أن العالم بأسره يتطلع الآن للسلام في هذه الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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