ولفت الرئيس أردوغان، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عقب مباحثاتهما في أنقرة، إلى أن زيارة الأخير تأتي في وقت من المرجح أن تشهد فيه الديناميكيات الأساسية للحرب في أوكرانيا تغييرات كبيرة.

وأكد الرئيس التركي أن بلاده، وانطلاقاً من نهجها "لا رابح في الحرب ولا خاسر في السلام"، تبذل جهوداً كبيرة لإرساء سلام تفاوضي بين الطرفين منذ اليوم الأول للحرب.

كما أشار إلى أن المبادرة الدبلوماسية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، لإنهاء الحرب عبر المفاوضات، تتوافق أيضاً مع السياسة التي تتبعها تركيا منذ 3 سنوات.

ولفت إلى استعداد تركيا لاستضافة محادثات محتملة بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة، مشدداً في الوقت ذاته على أن وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها، أمر لا غنى عنه بالنسبة إلى تركيا.

وأردف: "خلال لقائي مع السيد زيلينسكي، أعربت عن دعم تركيا القوي لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها، وفي الوقت نفسه أكدت أننا سنقدم كل أشكال الدعم لضمان تتويج عملية التفاوض بسلام دائم".

وأشار أردوغان إلى أن الحرب الروسية-الأوكرانية تسببت في مقتل كثير من الأبرياء، وحان الوقت لكي تنتهي.

وأضاف أن العالم بأسره يتطلع الآن للسلام في هذه الحرب بين روسيا وأوكرانيا.