وبحسب الوكالة، أجرى وزير الخارجية السوداني علي يوسف، أمس الاثنين، زيارة غير محددة المدة إلى العاصمة الإيرانية طهران التقى خلالها نظيره عباس عراقجي ورئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف.

وأفادت بأن وزيري خارجية البلدين بحثا سبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والعمل "وفق خطة واضحة لترقية علاقات البلدين".

كما أشارت إلى أنه جرى الاتفاق على زيادة وتيرة التعاون والتنسيق المشترك في جميع المحافل الإقليمية والدولية، وتبادل الرؤى والأفكار حول القضايا العالمية.

وبحث الجانبان "زيادة التبادل التجاري والاقتصادي وعقد اللجنة الوزارية المشتركة خلال الشهور القليلة المقبلة، على أن يرافقها ملتقى الأعمال المشترك من رجال الأعمال والشركات في البلدين"، وفق المصدر ذاته.

كما "جرى الاتفاق على أن يكون لإيران دور فاعل في مرحلة إعادة الإعمار في السودان"، بحسب الوكالة السودانية.

وذكرت أن الوزيرين وقّعا على مذكرة تفاهم للإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول لحمَلة الجوازات الدبلوماسية والخاصة والرسمية، وكذلك مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة للتشاور السياسي بين وزارتي الخارجية في البلدين.

ويخوض الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" شبه العسكرية منذ منتصف أبريل/نيسان 2023 حرباً في البلاد خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفاً.