سياسة
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أردوغان وروته يبحثان ملفات إقليمية ودولية
بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، عدداً من الملفات الإقليمية والدولية.
أردوغان وروته يبحثان ملفات إقليمية ودولية
أردوغان وروته يبحثان ملفات إقليمية ودولية / صورة: AA
18 فبراير 2025

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما، الثلاثاء، حسب بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأكد الرئيس أردوغان خلال الاتصال، أن تركيا بذلت قصارى جهدها لإنهاء الحرب بين أوكرانيا وروسيا، وأنها ستواصل فعل ما يقع على عاتقها.

وأضاف أنه أجرى اتصالات مع العديد من القادة وممثلي المنظمات الدولية، بما في ذلك قادة الأطراف المتحاربة، مبيناً أن السلام العادل والدائم يمكن تحقيقه.

وأشار أردوغان إلى أن تركيا تبذل جهوداً لإنهاء الحروب في منطقتها وحول العالم، وأنه من المهم أن يساهم المجتمع الدولي في جهود تركيا لوقف الحروب وبناء السلام.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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