سياسة
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إسرائيل تقصف مناطق سكنية جنوب سوريا وتنشئ 7 قواعد بالمنطقة العازلة
شن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً مدفعياً على 9 مناطق سكنية جنوب غربي درعا في سوريا.
إسرائيل تقصف مناطق سكنية جنوب سوريا وتنشئ 7 قواعد بالمنطقة العازلة
إسرائيل تقصف مناطق سكنية جنوب سوريا / صورة: AA
18 فبراير 2025

ولفتت مصادر محلية إلى أن القصف استهدف مناطق سكنية مدنية، فيما لم تشر إلى سقوط قتلى أو جرحى جراء القصف.

وقال الجيش الإسرائيلي الثلاثاء إنه قصف أسلحة تابعة للنظام السوري السابق في جنوب سوريا.

في سياق متصل، كشفت صور أقمار صناعية إنشاء إسرائيل 7 قواعد عسكرية في الأراضي السورية التي احتلتها بعد سقوط النظام وهروب بشار الأسد إلى روسيا.

وأظهرت صور أقمار صناعية، وفرتها شركة "Planet Labs PBC" الأمريكية ونشرتها صحيفة هآرتس العبرية في تقريرها، مواصلة الجيش الإسرائيلي بناء قواعد عسكرية في المناطق التي احتلتها داخل سوريا.

ووفقاً للتقرير، أنشأ الجيش الإسرائيلي ما لا يقل عن 7 قواعد عسكرية في المناطق التي يحتلها، وعلى قمة جبل الشيخ.

وأشار التقرير إلى أن الجيش الإسرائيلي بدأ العمل في ديسمبر/كانون الأول 2024 على البقاء في المناطق التي احتلها في سوريا لفترة طويلة.

ومستغلة الإطاحة بالنظام السوري المنهار في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، وسعت إسرائيل رقعة احتلالها لمرتفعات هضبة الجولان باحتلال المنطقة السورية العازلة وجبل الشيخ، ووسعت هجماتها على بنى تحتية ومواقع عسكرية بسوريا.

وبدأ الجيش الإسرائيلي تدمير البنية التحتية العسكرية والقدرات المتبقية من جيش النظام المنهار، ووسّع نطاق احتلاله داخل المنطقة العازلة المحيطة بمرتفعات الجولان، التي تعد جزءاً من الأراضي السورية، حتى وصل إلى مسافة 25 كيلومتراً من العاصمة دمشق.

كما أعلنت إسرائيل انهيار اتفاقية فض الاشتباك مع سوريا لعام 1974، وانتشار جيشها بالمنطقة العازلة منزوعة السلاح بهضبة الجولان التي تحتل معظم مساحتها منذ عام 1967، في خطوة نددت بها الأمم المتحدة ودول عربية.

يذكر أن إسرائيل تحتل مرتفعات الجولان السورية منذ عام 1967. وفي عام 1974، جرى توقيع اتفاقية فصل القوات بين إسرائيل وسوريا، والتي حددت حدود المنطقة العازلة والمنطقة منزوعة السلاح.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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