سياسة
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رياح وأمطار وموجات قطبية.. طقس غير مستقر بـ6 دول عربية
شهدت دول عربية عدة، الثلاثاء، أحوالاً جوية غير مستقرة وسط تحذيرات رسمية تدعو إلى توخي الحيطة والحذر، في حين يستعد الأردن لموجة قطبية شديدة البرودة أُطلق عليها اسم "الجلمود"، نظراً إلى قوتها وتأثيرها المتوقع هذا الأسبوع.
رياح وأمطار وموجات قطبية.. طقس غير مستقر بـ6 دول عربية
أمطار غزيرة تغمر دول الخليج - إرشيف / Others
18 فبراير 2025

وأفادت قناة "الإخبارية" الرسمية بأن عدة مناطق في السعودية، بينها جازان وعسير والباحة (جنوب غرب) ومكة والمدينة (غرب) وحائل (شمال غرب)، تشهد في هذه الأثناء هطول أمطار متوسطة.

وأضافت القناة أن "الحالة المطرية ستستمر على معظم مناطق المملكة حتى يوم الجمعة المقبل"، لافتة إلى أن المديرية العامة للدفاع المدني دعت المواطنين إلى "اتخاذ الحيطة والحذر".

ونقلت القناة عن محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، قوله إن "درجات الحرارة ستشهد انخفاضاً ملموساً ابتداء من الأحد المقبل، إذ من المتوقع أن تسجل العاصمة الرياض درجتين مئويتين".

وفي قطر، أعلنت هيئة الأرصاد، عبر حسابها في منصة إكس، اليوم، عن "رصد رياح شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة تتجاوز 20 عقدة في المناطق الجنوبية"، داعيةً إلى الحذر. كما أشارت إلى استمرار هطول الأمطار على مناطق متفرقة، بما فيها العاصمة الدوحة.

وفي البحرين، أصدرت إدارة الأرصاد الجوية، مساء الثلاثاء، تحذيراً للمواطنين من رياح قوية تستمر حتى صباح الأربعاء، وفق منشور عبر حسابها على "إكس".

وفي سلطنة عُمان، أصدرت المديرية العامة للأرصاد الجوية، تنبيهاً عبر منصة "إكس" الثلاثاء، يشير إلى وجود فرصة لتشكل الضباب والسحب المنخفضة، ما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية أحياناً في محافظات ظفار (جنوب) والوسطى (وسط) وجنوب الشرقية (شرق)، إضافة إلى أجزاء من سواحل بحر عُمان (شمال) خلال ساعات الليل المتأخرة وصباح الأربعاء.

على النقيض، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، عبر صفحتها على "فيسبوك"، عن ارتفاع في درجات الحرارة، إذ تبلغ درجة الحرارة العظمى اليوم بمنطقة القاهرة الكبرى التي تضم العاصمة 23 درجة مئوية بينما تبلغ في منطقة جنوب الصعيد (جنوب) 27 درجة مئوية.

لكن الهيئة حذرت من "الانخداع بهذا الارتفاع"، إذ من المتوقع أن تنخفض درجة الحرارة مجدداً على معظم مناطق البلاد بدءاً من يوم الجمعة المقبل.

وفي سوريا، قالت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) إن طقس الأربعاء سيكون غائماً بشكل عام في جميع أنحاء البلاد، مع زخات أمطار رعدية متوقعة على منطقتي الساحل (غرب) ومنطقة الجزيرة (شمال شرق)، نتيجة حالة من عدم الاستقرار الجوي التي تسبق منخفضاً جوياً قادماً.

وأوضحت الوكالة أن المنخفض الجوي سيتعمق مساء، ما يؤدي إلى هطلات مطرية على شمال غرب سوريا، ومنطقتي الساحل والجزيرة.

وستكون الأمطار غزيرة على الساحل، ومتوسطة الغزارة على محافظتي إدلب وحلب (شمال)، بينما تشهد منطقة الجزيرة زخات متفرقة تتفاوت شدتها بين المتوسطة والغزيرة، وتكون مصحوبة بالرعد أحياناً خلال ساعات المساء والليل.

ومع ساعات فجر الخميس، تمتد الهطلات المطرية إلى باقي المناطق السورية، بينما تشهد مرتفعات دمشق الغربية (جبل الشيخ والمناطق الجبلية المحيطة) هطلات ثلجية، قبل أن ينحسر تأثير المنخفض الجوي مساء الخميس.

وفي الأردن، كشف مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب، الثلاثاء، عن تأثر المملكة بموجة قطبية شديدة البرودة أُطلق عليها اسم "الجلمود"، وذلك اعتباراً من نهاية الأسبوع الحالي، وفق وكالة الأنباء الرسمية للبلاد. وأوضح آل خطاب أن "تسمية الموجة بهذا الاسم تعود إلى طبيعتها شديدة البرودة والقاسية".

وأشار إلى أن الموجة ستؤثر على الأردن وشرق البحر الأبيض المتوسط مع نهاية الأسبوع الحالي وبداية الأسبوع المقبل، حيث ستشهد البلاد انخفاضاً حاداً في درجات الحرارة وأجواء شديدة البرودة، بخاصة خلال ساعات الليل.

وأضاف أن الموجة ستجلب معها كتلة هوائية قطبية شديدة البرودة قادمة من القطب الشمالي، ما يؤدي إلى هطل أمطار متفاوتة الشدة، تتركز على الشريط الغربي للمملكة، مع نشاط ملحوظ للرياح، خاصة في المناطق المفتوحة، ما قد يتسبب في إثارة الغبار في المناطق الصحراوية.

وتوقع آل خطاب تساقط زخات من الثلوج السبت المقبل فوق المرتفعات العالية في شمال وجنوب المملكة، بجانب فرص لتساقطها ليل الأحد وصباح الاثنين على المرتفعات الشمالية والوسطى والجنوبية والشرقية.

وأكد أن إدارة الأرصاد الجوية تتابع تطورات الحالة الجوية من كثب، داعياً المواطنين إلى متابعة التحديثات الدورية واتخاذ الاحتياطات اللازمة، خصوصاً في المناطق المتوقع تأثرها بالأمطار والثلوج والرياح القوية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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