سياسة
3 دقيقة قراءة
جنديان إسرائيليان يفران من أمستردام خشية الاعتقال بتهمة جرائم حرب في غزة
قالت قناة عبرية، مساء الثلاثاء، إنّ جنديين نظاميين في جيش الاحتلال الإسرائيلي فرّا من العاصمة الهولندية أمستردام بمساعدة الجيش خشية الاعتقال بتهمة التورط في "جرائم" بقطاع غزة، بعد أن رصدت منظمة مؤيدة للفلسطينيين وجودهما في العاصمة الهولندية.
جنديان إسرائيليان يفران من أمستردام خشية الاعتقال بتهمة جرائم حرب في غزة
بعد تعقب منظمة فلسطينية لهما.. جنديان إسرائيليان يفران من أمستردام خشية الاعتقال بتهمة جرائم حرب في غزة - أرشيف. / صورة: AFP
19 فبراير 2025

وأفادت القناة 12 الخاصة عبر تقرير بأن الجنديين اللذين لم تكشف عن هويتهما اضطرا إلى قطع إجازتهما والعودة بشكل عاجل، بعدما تعقبت المنظمة (لم تكشف اسمها) تحركاتهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأمرت القيادة العسكرية الإسرائيلية ببقاء الجنديين داخل الفندق حتى تأمين عودتهما صباح الاثنين، وهو ما حدث بالفعل.

وأقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بالواقعة، وقال متحدث باسمه للقناة تعليقاً على تقريرها: "القضية معروفة وجرى التعامل معها عبر القنوات المختصة".

وأضاف: "يبذل الجيش الإسرائيلي كل جهده ويتخذ كل التدابير اللازمة لحماية جنوده في إسرائيل والخارج".

يأتي ذلك وسط تصاعد الجهود الحقوقية لملاحقة مسؤولين وجنود إسرائيليين بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة.

وفي هذا السياق، قدمت مؤسسة هند رجب الحقوقية (غير حكومية)، الأحد، شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، قبيل زيارته المرتقبة الأسبوع المقبل إلى بروكسل.

وأواخر يناير/كانون الثاني الماضي، منعت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وزير الشتات عميحاي شيكلي من السفر إلى بروكسل خشية اعتقاله.

كما قدمت مؤسسة هند رجب طلباً لإصدار مذكرة توقيف ضد اللواء غسان عليان الذي يشغل منصب "منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية بالمناطق الفلسطينية" خلال زيارته لإيطاليا في يناير/كانون الثاني الماضي، متهمةً إياه بالتورط في جرائم إبادة، وفق بيان للمنظمة.

وتعمل مؤسسة هند رجب على توثيق وجمع الأدلة حول انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية، وتستهدف ملاحقة القادة والعسكريين الإسرائيليين قضائياً في الساحات الدولية.

وهند طفلة فلسطينية كانت في سن 5 سنوات حين قتلها جيش الاحتلال بقصف سيارة لجأت إليها مع 6 من أقاربها في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة، في 29 يناير/كانون الثاني 2024.

ونتيجة لهذه الملاحقات، أوصى جيش الاحتلال جنوده بحذف صورهم من غزة وجعل حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي خاصة.

كما أصدر رئيس الأركان هرتسي هاليفي قراراً بإخفاء هويات جميع المقاتلين والضباط المشاركين في العمليات العسكرية.

وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

ومنذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى 19 يناير/كانون الثاني 2025، وبدعم مباشر من الولايات المتحدة، ارتكبت إسرائيل إبادة في قطاع غزة، حيث أسفرت العمليات العسكرية عن استشهاد وإصابة نحو 160 ألف فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إلى جانب أكثر من 14 ألف مفقود.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us