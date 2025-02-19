سياسة
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"جريمة كراهية".. إدانة أمريكي أطلق النار على إسرائيليين ظنّ أنهما فلسطينيان
قالت رئيسة بلدية مقاطعة ميامي ديد دانييلا ليفين كافا إن~ ممثلي الادعاء المحليين وج~هوا تهمة ارتكاب جريمة كراهية إلى رجل من فلوريدا قالت الشرطة إنه أطلق النار على رجلين كان يعتقد أنهما فلسطينيان لكن تبيّن أنهما زائران إسرائيليان.
"جريمة كراهية".. إدانة أمريكي أطلق النار على إسرائيليين ظنّ أنهما فلسطينيان
اتهام أمريكي بارتكاب جريمة كراهية بعد إطلاقه النار على زوار إسرائيليين في ميامي. / صورة: Miami-Dade Corrections
19 فبراير 2025

ويقول موقع دائرة الإصلاح في مقاطعة ميامي ديد إن المشتبه به، مردخاي برافمان، البالغ من العمر 27 عاماً، وُجّهت إليه تهمتان بالشروع في القتل وجرى احتجازه يوم الأحد بسبب إطلاق النار يوم السبت.

وقالت رئيسة البلدية على موقع إكس: "أشكر شرطة ميامي بيتش على الاعتقال السريع (للمشتبه به) ومكتب المدعي العام لمقاطعة ميامي ديد على توجيه تهمة ارتكاب جريمة كراهية (إليه)".

وأظهر تقرير للشرطة أن برافمان قال خلال استجوابها له إنه في أثناء قيادته شاحنته في ميامي بيتش رأى شخصين كان يعتقد أنهما فلسطينيان، فوقفهما وأطلق النار عليهما وقتلهما.

لكنهما لم يلقيا حتفهما. وقال مسؤولون بالشرطة إن أحدهما أصيب برصاصة في كتفه فيما أصيب الآخر في ساعده، وتبين أنهما زائران إسرائيليان وليسا فلسطينيين.

وقال داستن تيشلر، محامي برافمان، لصحيفة واشنطن بوست إنهما "يتعاونان تماماً مع سلطات إنفاذ القانون ويقران بخطورة الادعاءات". وأضاف أن برافمان كان "يعاني من أزمة نفسية حادة تسببت في خوفه على حياته".

ويلحظ المدافعون عن حقوق الإنسان ارتفاعاً في معدلات كراهية المسلمين والفلسطينيين منذ بدء حرب إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة، في غزة بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتشمل الحوادث الأخرى التي شهدتها الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة محاولة إغراق طفلة فلسطينية - أمريكية تبلغ من العمر ثلاث سنوات في تكساس، وقتل طفل فلسطيني - أمريكي يبلغ من العمر ست سنوات طعناً في إيلينوي، وطعن رجل فلسطيني - أمريكي في تكساس، وضرب رجل مسلم في نيويورك، وهجوم عنيف من قِبل حشد على متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين في كاليفورنيا، وإطلاق نار على ثلاثة طلاب فلسطينيين - أمريكيين في فيرمونت.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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