وأكد رئيس بلدية أوديسا، هينادي تروخانوف، عبر تطبيق تليغرام أن المستشفيات والعيادات والمنشآت الاجتماعية في المدينة أصبحت بلا تدفئة، واصفاً الهجوم بـ"الضخم".

وأوضح تروخانوف أنه لم تَرِد أنباء عن وقوع إصابات، وأن الخبراء لا يزالون يقيّمون الأضرار التي لحقت بالمباني، إذ أظهرت الصور التي نشرها تضرر واجهات المباني وتعرض نوافذها للتحطم.

في سياق متصل، أفاد مدوّن محلي بوجود طائرات مسيّرة في مناطق جنوب أوكرانيا خلال الهجوم على أوديسا، فيما أكد آخرون أن شظايا طائرات مسيّرة سقطت في أفنية المنازل، ما ألحق أضراراً بأحد المستشفيات.

من جهة أخرى، أعلن حاكم منطقة سامارا الروسية أن أوكرانيا استهدفت مصفاة نفط في مدينة سيزران بالمنطقة الليلة الماضية، مشيراً إلى أن فرق الطوارئ تعمل في الموقع، وأنه لم تَرِد معلومات عن إصابات حتى الآن.

وذكرت قناتان على تليغرام أن الهجوم تسبب في اندلاع حريق، في حين أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت تسع طائرات مسيّرة أوكرانية الليلة الماضية في مناطق بريانسك، وتتارستان، وتولا، والبحر الأسود.

وتُعَدّ أوديسا هدفاً متكرراً للهجمات الروسية منذ بداية الحرب المستمرة منذ ما يقارب ثلاث سنوات، خصوصاً المنشآت في مواني المدينة الثلاثة.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعده كييف "تدخلاً" في شؤونها.