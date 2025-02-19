سياسة
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باكستان.. مسلحون مجهولون يقتلون 7 ركاب على متن حافلة في بلوشستان
قال مسؤولون إن مسلحين مجهولين قتلوا سبعة ركاب على متن حافلة كانت متجهة إلى لاهور في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان، وذلك في وقت متأخر من يوم أمس الثلاثاء.
باكستان.. مسلحون مجهولون يقتلون 7 ركاب على متن حافلة في بلوشستان
منطوعون ينقلون جثث أشخاص قتلوا في إقليم بلوشستان-أرشيف. / صورة: AFP
19 فبراير 2025

وحدث الهجوم في منطقة بارخان في إقليم بلوشستان الذي يحد أفغانستان وإيران، ويعد من أبرز مناطق النزاع في باكستان جراء الصراع المستمر منذ عقود مع متمردين انفصاليين يطالبون بحكم ذاتي أكبر وحصة من الموارد الطبيعية في الإقليم.

وقال وقار خورشيد علم، نائب مفوض الشرطة، وهو مسؤول إداري رفيع، إن مجموعة مكونة من نحو 40 مسلحاً وقفت عدة حافلات ومركبات، وطلبوا من الركاب إظهار بطاقاتهم الوطنية، قبل أن يفرضوا على السبعة الذين قُتلوا النزول من الحافلة ثم أطلقوا النار عليهم.

وأوضح علم أن جميع القتلى من إقليم البنجاب في وسط باكستان، فيما قال خادم حسين، المفوض المساعد بالمنطقة، إن عمليات القتل وقعت على الطريق السريع الذي يربط بارخان بمدينة ديرة غازي خان في جنوب إقليم البنجاب.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، كما لم تتضح بعد دوافعه. وأفاد المسؤولون بأن السلطات فرضت طوقاً أمنياً في المنطقة، لكنّ المهاجمين تمكنوا من الفرار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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