وقال الفاتيكان في بيان: "قضى البابا فرنسيس ليلته بسلام في المستشفى وذلك لليلة الخامسة، وتناول وجبة الإفطار اليوم الأربعاء".

وأمس الثلاثاء، ذكر الفاتيكان في بيان، أن نتائج تحاليل البابا فرنسيس (88 عاماً) "أظهرت عدوى ميكروبية متعددة في المجرى التنفسي مما قاد إلى مزيد من التعديلات على العلاج".

وأوضح: "التحاليل التي أجريت حتى اليوم تشير إلى حالة سريرية معقدة تتطلب إقامة لمدة مناسبة في المستشفى".

ويمكث بابا الفاتيكان في مستشفى جيميلي بروما منذ أكثر من أسبوع، إذ يعاني من التهاب في الشعب الهوائية.

وتصاعدت المخاوف بشأن صحته خلال الأسبوع الماضي، فقد بدا صوته ضعيفاً خلال الفعاليات العلنية، كما أنه نادراً ما يغادر مقر إقامته. وكان الأطباء قد أوصوا بنقله للمستشفى لتلقي العلاج لبعض الوقت، حسبما ذكرت تقارير إعلامية.