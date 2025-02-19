وشدد أردوغان في كلمة ألقاها خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية في أنقرة على أن تركيا تواصل الدفاع عن حقوق الفلسطينيين في غزة، ولن تسمح بتنفيذ المخططات التي تهدف إلى تهجير سكان غزة من ديارهم.

وخلال كلمته تناول الرئيس التركي عدة قضايا محورية على الساحتين السياسية والدبلوماسية، مؤكداً أن بلاده ستواصل تحقيق نجاحات جديدة على مختلف الأصعدة.

وفي هذا السياق أشار الرئيس التركي إلى أن بلاده وقّعت مؤخراً عدداً من الاتفاقيات مع دول آسيوية في مجالات متنوعة، تشمل الصناعات الدفاعية، والتعليم، والصحة، معتبراً أن هذه الاتفاقيات تمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز التعاون المشترك بين تركيا والدول الآسيوية.

وأضاف أردوغان أن تركيا اكتسبت هيمنة وقوة في مختلف دول العالم بفضل مواقفها الثابتة في دعم قضايا المظلومين، مذكّراً بأن تركيا طالما رفعت صوتها دفاعاً عن غزة والحق في جميع أنحاء العالم.