وأشارت وزارة الصحة في قطاع غزة إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 48297 شهيداً و111733 إصابة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وبيّنت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن مستشفيات غزة استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 6 شهداء بينهم اثنان انتشلت جثمانيهما من تحت الركام، إضافة إلى آخر استشهد متأثراً بجراحه، علاوة على 3 شهداء جدد و11 إصابة.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، يواصل جيش الاحتلال استهداف فلسطينيين بالقصف أو إطلاق النار بمسيّراته، ما يسفر عن شهداء وجرحى.

كما يتواصل انتشال جثامين الفلسطينيين الذين استشهدوا على مدى أكثر من 15 شهراً من الإبادة، من تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وسط نقص المعدات والآليات اللازمة لرفع الركام.

بدورها، أعلنت لجنة "الطوارئ المركزية" في رفح، في بيان الأربعاء، استشهاد أكثر من 20 فلسطينياً وإصابة آخرين برفح وتسجيل توغلات لآليات إسرائيلية لمناطق وسط وغرب المدينة منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 19 يناير/كانون الثاني الماضي.

وذكرت اللجنة أنها سجلت عدة تجاوزات وانتهاكات خطيرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي منذ الإعلان عن توقيع اتفاق وقف إطلاق النار قبل 34 يوماً.

وأوضحت أن تلك التجاوزات تمثلت في "قتل أكثر من 20 مواطناً وإصابة واعتقال آخرين، إضافة إلى التوغل المستمر لدبابات جيش الاحتلال لمناطق وسط رفح وغربها متجاوزة الحدود المصرية الفلسطينية".

وأشارت إلى أن الدمار الإسرائيلي طال مناحي الحياة كافة في محافظة رفح التي تعرضت خلال الإبادة لعملية عسكرية برية دامت نحو 9 أشهر.

وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة وتبادل أسرى بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوماً، ويجري خلال الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

ومنذ سريان الاتفاق، قتلت إسرائيل 92 فلسطينياً وأصابت 822 آخرين في استهدافات مباشرة، وذلك حتى 11 فبراير/شباط الجاري، بحسب بيان لمدير عام وزارة الصحة بغزة منير البرش.

خوف من عودة شلل الأطفال

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأربعاء، إطلاق حملة تطعيم ضد مرض شلل الأطفال السبت المقبل، وسط تخوفات من عودته في ظل تسجيل وجود الفيروس في مياه الصرف الصحي.

وقالت الوزارة في بيان: "في ظل التحديات التي تواجه قطاعنا، فإن خطر عودة الأمراض التي كنا نعتقد أننا تخلصنا منها ما زال يهددنا، ومنها مرض شلل الأطفال إذ ما زلنا نسجل وجود للفيروس في مياه الصرف الصحي".

و في ضوء ذلك، أعلنت الوزارة "إطلاق حملة وطنية واسعة النطاق للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في محافظات القطاع السبت المقبل"، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وأوضحت أن الحملة ستستمر لمدة 3 أيام، لافتة إلى إمكانية تمديدها ليومين إضافيين حال تطلب الأمر. وأشارت إلى أن الفئة المستهدفة هم الأطفال حتى سن 10 سنوات.

ومن جهته، أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن خطط لإطلاق حملة تطعيم جماعية جديدة ضد شلل الأطفال في غزة يوم 22 فبراير/شباط الجاري، بهدف الوصول إلى أكثر من 591 ألف طفل دون سن العاشرة.

وأوضح غيبريسوس في منشور على منصة إكس، الأربعاء، أنه تقرر إطلاق هذه الحملة بعد اكتشاف فيروس شلل الأطفال مؤخراً في عينات مياه الصرف الصحي.

وفي بيان صادر عن منظمة الصحة العالمية واليونيسيف وشركاء آخرين، أُعلن عن أن حملة التطعيم هذه ستنتهي في 26 فبراير/شباط الجاري.

وفي أغسطس/آب 2024، أعلنت وزارة الصحة بغزة تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس شلل الأطفال في القطاع لطفل عمره 10 شهور، لتنطلق أول حملة لتطعيم الأطفال ضد المرض خلال الإبادة في سبتمبر/أيلول العام الماضي عبر مرحلتين وبجرعتين.

وشلل الأطفال واحد من الأمراض والأوبئة المعدية التي ظهرت بسبب حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على القطاع على مدار أكثر من 15 شهراً، وتوقفت في 19 يناير/كانون الثاني الماضي مع سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

ومنذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى 19 يناير/كانون الثاني 2025، وبدعم مباشر من الولايات المتحدة، ارتكبت إسرائيل إبادة جماعية في قطاع غزة، إذ أسفرت العمليات العسكرية عن استشهاد وإصابة نحو 160 ألف فلسطيني، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، إلى جانب أكثر من 14 ألف مفقود.