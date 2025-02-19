سياسة
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رئيس الصناعات الدفاعية التركي يبحث مع رئيس الإمارات سبل التعاون الاستراتيجي
بحث رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركي خلوق غورغون، الأربعاء، مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين.
رئيس الصناعات الدفاعية التركي يبحث مع رئيس الإمارات سبل التعاون الاستراتيجي
رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركي خلوق غورغون، مع رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، / صورة: AA
19 فبراير 2025

وبحسب منشور بالحساب الرسمي لهيئة الصناعات الدفاعية على منصة إكس، زار الشيخ محمد بن زايد جناح شركة روكيتسان التركية ضمن فاعليات معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "آيدكس​​​​​​​ 2025" المقام في أبوظبي.

وخلال اللقاء، بحث الجانبان علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي وأهداف التجارة المستدامة بين تركيا والإمارات.

كما أُجريت تقييمات مهمة فيما يتعلق بتعزيز العلاقات في صناعة الدفاع وتطوير المشاريع المشتركة ونقل التكنولوجيا.

وفي الإطار نفسه، التقى غورغون وزير الدفاع الروماني أنجيل تيلفار الذي زار بدوره جناح الهيئة في المعرض.

وخلال اللقاء جرت مناقشة التعاون في مجال الصناعات الدفاعية والمشاريع المشتركة والتعاون الاستراتيجي بين تركيا ورومانيا.

كما قُيّمت الخطوات التي يمكن اتخاذها لتطوير التعاون الوثيق بين البلدين في صناعة الدفاع، ضمن منظور الأمن الإقليمي والعالمي.

وانطلقت في الإمارات، الاثنين، فاعليات أضخم نسخة من معرضي الدفاع الدولي "آيدكس 2025" والدفاع البحري "نافدكس 2025".

وتقام الدورة السابعة عشرة لـ"آيدكس" والثامنة لـ"نافدكس" في مركز أدنيك أبوظبي، وتستمر حتى 21 فبراير/شباط الجاري، وتنظمها مجموعة أدنيك، بالتعاون مع وزارة الدفاع ومجلس التوازن.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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