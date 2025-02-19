سياسة
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عون: لبنان لن يكون منصة للهجوم على الدول العربية
تعهّد الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الأربعاء، ألا تكون بلاده "منصة" للهجوم على البلدان الأخرى، ولا سيما "الدول العربية الشقيقة"، التي دعاها إلى دعم بلاده.
عون: لبنان لن يكون منصة للهجوم على الدول العربية
الرئيس اللبناني يدعو إلى موقف عربي موحد تجاه التحديات الراهنة / صورة: TRT Arabi
19 فبراير 2025

حديث عون جاء خلال لقائه وفداً من السفراء العرب في قصر الرئاسة شرق العاصمة بيروت، وفق بيان للمكتب الإعلامي للرئيس.

وقال عون، إن "ما يحصل في المنطقة لا تقتصر تداعياته على الشعب الفلسطيني فقط، بل تطول الدول العربية كلها، ومن بينها لبنان". وأضاف أنه "لا يمكن مواجهة التحديات الراهنة إلا من خلال موقف عربي موحد".

وبشأن الأوضاع في بلاده، أعرب عون عن أمله بدعم الدول العربية، "كي يعود لبنان شرفة العرب، كما كان يقول مؤسس المملكة العربية السعودية الملك عبد العزيز آل سعود"، حسب البيان.

وبعد فراغ رئاسي تجاوز عامين نتيجة خلافات سياسية، انتخب البرلمان اللبناني في 9 يناير/كانون الثاني الماضي جوزيف عون رئيساً للبلاد، بحصوله على دعم 99 نائباً من أصل 128.

وبعد أيام من انتخابه، استدعى عون القاضي نواف سلام، رئيس محكمة العدل الدولية، لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد نيله 84 صوتاً في البرلمان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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