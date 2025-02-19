حديث عون جاء خلال لقائه وفداً من السفراء العرب في قصر الرئاسة شرق العاصمة بيروت، وفق بيان للمكتب الإعلامي للرئيس.

وقال عون، إن "ما يحصل في المنطقة لا تقتصر تداعياته على الشعب الفلسطيني فقط، بل تطول الدول العربية كلها، ومن بينها لبنان". وأضاف أنه "لا يمكن مواجهة التحديات الراهنة إلا من خلال موقف عربي موحد".

وبشأن الأوضاع في بلاده، أعرب عون عن أمله بدعم الدول العربية، "كي يعود لبنان شرفة العرب، كما كان يقول مؤسس المملكة العربية السعودية الملك عبد العزيز آل سعود"، حسب البيان.

وبعد فراغ رئاسي تجاوز عامين نتيجة خلافات سياسية، انتخب البرلمان اللبناني في 9 يناير/كانون الثاني الماضي جوزيف عون رئيساً للبلاد، بحصوله على دعم 99 نائباً من أصل 128.

وبعد أيام من انتخابه، استدعى عون القاضي نواف سلام، رئيس محكمة العدل الدولية، لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد نيله 84 صوتاً في البرلمان.