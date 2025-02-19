جاء ذلك في تصريحات أدلى بها في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.

وأكد بوتين، أن اجتماع الرياض أعاد الثقة المتبادلة بين موسكو وواشنطن، وأضاف: "أرحب بلقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، لكن يجب القيام ببعض الترتيبات لذلك".

وأعرب بوتين، عن استعداد روسيا للعودة إلى طاولة الحوار فيما يخص ملف أوكرانيا، ولفت إلى أنه من المستحيل حل أزمة أوكرانيا من دون تعزيز الثقة المتبادلة بين روسيا والولايات المتحدة.

وأفاد الرئيس الروسي بأن أوكرانيا أيضاً ستشارك في المفاوضات، وأنه لا أحد يقصيها، وأوضح أن روسيا والولايات المتحدة اتخذتا الخطوات الأولى للتعاون في ملفات الشرق الأوسط بما فيها سوريا وفلسطين.

وأجرى وفدان روسي وأمريكي، الثلاثاء، محادثات ثنائية في العاصمة السعودية الرياض، تناولت تطبيع العلاقات بين البلدين وسبل إنهاء الحرب في أوكرانيا، استمرت 4 ساعات ونصف الساعة.

وضم الوفد الروسي المشارك في مباحثات الرياض وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومستشار السياسة الخارجية في الكرملين يوري أوشاكوف، ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل ديمترييف، فيما ضم الوفد الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي في البيت الأبيض مايك وولتز، والمبعوث الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشنّ روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره الأخيرة تدخلاً في شؤونها.