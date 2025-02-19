سياسة
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أمير قطر يبحث مع بزشكيان التعاون مع إيران وإنجاح العملية السياسية في سوريا
قال أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأربعاء، إنه تشاور مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، بشأن أهمية إنجاح العملية السياسية الشاملة في سوريا، مضيفاً: "أكدنا خلال هذا اللقاء وحدة الأراضي السورية وحق الشعب السوري في تقرير المصير".
أمير قطر يبحث مع بزشكيان التعاون مع إيران وإنجاح العملية السياسية في سوريا
أمير قطر يبحث مع الرئيس الإيراني إنجاح العملية السياسية في سوريا / صورة: Reuters
19 فبراير 2025

وقال الأمير تميم خلال مؤتمر صحفي مشترك مع بزشكيان في العاصمة الإيرانية طهران: "تحدثنا (مع الرئيس الإيراني) عن أهمية إنجاح العملية السياسية الشاملة في سوريا".

وشدد على أن الدوحة "ملتزمة إنجاح اتفاق غزة، تمهيداً لإعادة الإعمار ومواصلة مساعي إقامة الدولة الفلسطينية".

وبدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، ويتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوماً، ويجري خلال المرحلة الأولى التفاوض لبدء المرحلة الثانية، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

وارتكبت إسرائيل بدعم أمريكي، بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، وسط دمار هائل.

وفي سياق متصل، تحدث أمير قطر عن عقده مباحثات شملت العديد من مجالات التعاون مع الرئيس الإيراني، مؤكداً في الوقت ذاته دعم الدوحة إقامة علاقات خليجية-إيرانية قائمة على "الحوار البناء والاحترام المتبادل".

وأشار إلى أن زيارته لطهران تأتي "في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات تتطلب التشاور والتنسيق بشأنها".

وأضاف الأمير تميم: "تناولنا الظروف الصعبة في المنطقة، واتفقنا على أن السبيل الأمثل لحل النزاعات هو الحوار البناء".

من جانبه، أعرب بزشكيان، عن شكره لقطر "على ما بذلته (من جهود) في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، وتحرير الأسرى الفلسطينيين".

وفي وقت سابق الأربعاء، وصل أمير قطر إلى طهران في زيارة رسمية غير محددة المدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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