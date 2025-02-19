جاء ذلك ضمن 7 خروقات ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، لاتفاق وقف إطلاق النار، ما يرفع إجمالي خروقاته للاتفاق منذ سريانه قبل 86 يوماً إلى 1005، وفق إحصائية استناداً إلى إعلانات وكالة الأنباء اللبنانية.

ففي قضاء بنت جبيل بمحافظة النبطية، أغارت مسيّرة إسرائيلية على سيارة من نوع رابيد (مركبة مخصصة للنقل الخفيف) في بلدة عيتا الشعب".

وقالت وزارة الصحة اللبنانية في بيان، إن هذه الغارة "أدت إلى استشهاد شخص".

وفي قضاء مرجعيون بالمحافظة ذاتها، أطلقت القوات الإسرائيلية النار على متنزهات بلدة الوزاني في أثناء قيام بعض مواطني البلدة بتفقدها، ما أسفر عن "إصابة شخصين بجروح" وفق بيان لوزارة الصحة اللبنانية.

وفي خروقات أخرى، ألقى جيش الاحتلال الإسرائيلي قنابل صوتية استهدفت نقطة تجمع لمواطنين في بلدة كفر كلا، ونفذ عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة من تلة الحمامص.

فيما رفعت جرافة إسرائيلية ساتراً ترابياً جديداً بمنطقة خلة المحافر على مقربة من ساحة بلدة العديسة.

وفي قضاء حاصبيا بمحافظة النبطية، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية بالأسلحة الرشاشة تجاه منازل المواطنين في بلدة شبعا.

أيضاً، سُجل تحليق مكثف للطيران المسير الإسرائيلي بأجواء بلدات عدة في جنوب لبنان، بينها الدوير وجبشيت والشرقية وأنصار وعبا وحاروف وتول والنميرية والكفور.

وكان من المفترض أن تستكمل إسرائيل انسحابها الكامل من جنوب لبنان بحلول فجر 26 يناير/كانون الثاني الماضي، وفقاً لاتفاق وقف إطلاق النار، لكنها طلبت تمديد المهلة حتى 18 فبراير/شباط.

ورغم مضي فترة تمديد المهلة، واصلت إسرائيل المماطلة في تنفيذ الانسحاب الكامل بالإبقاء على وجودها في 5 نقاط رئيسية داخل الأراضي اللبنانية على طول الخط الأزرق (المحدد لخطوط انسحاب إسرائيل من لبنان عام 2000)، من دون أن تُعلن حتى الآن عن موعد رسمي للانسحاب منها.

وخلفت خروقات إسرائيل للاتفاق 79 قتيلاً و276 جريحاً على الأقل، وفق إحصاء استناداً إلى بيانات رسمية لبنانية.

وإجمالاً، أسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان الذي كان بدأ في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول الماضي، عن 4 آلاف و110 قتلى و16 ألفاً و901 جريح، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.