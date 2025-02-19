وأشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إلى أن "العديد من جنود الاحتياط الذين أنهوا أشهراً طويلة من الخدمة إلى الحصول على العلاج النفسي، لكنهم يواجهون نقصاً حاداً في المعالجين".

وأضافت: "منذ إطلاق البرنامج (الخاص بوزارة الدفاع)، سجل 170 ألف جندي، بما في ذلك نحو 4 آلاف من أفراد الخدمة الاحتياطية في البرنامج للحصول على العلاجات النفسية".

وأطلقت وزارة الدفاع الإسرائيلية قبل نحو شهر ونصف الشهر برنامج "عميت" الذي يقدم الرعاية الطبية النفسية وأدوات المساعدة الذاتية، وورش العمل التجريبية المصممة لتسهيل عودة الجنود الذين شاركوا في المعارك إلى روتين حياتهم اليومية، وفق المصدر ذاته.

ويواجه برنامج وزارة الدفاع "صعوبة في مواكبة الطلب الكبير من الجنود الذين يبقون من دون حل"، وفق الصحيفة التي أردفت: "الطلب الكبير، إلى جانب النقص في مقدمي الرعاية المتاحين، تسببا في إحباط بعض المتقدمين، الذين سعوا إلى الاستفادة من الميزة المقدمة لهم، ولكن من دون جدوى حتى الآن".

من جهته، قال "مائير" (52 عاماً) وهو جندي احتياط خدم في اللواء 300 منذ اندلاع الحرب، وقضى نحو 250 يوماً في خدمة الاحتياط: "أردت أن أفهم ما إذا كنت أعاني من ندوب ما بعد القتال أو اضطراب ما بعد الصدمة. توجهت إلى برنامج عميت، وبعد أن ملأت الاستبيان، وعدوني بالتواصل معي، لكنهم قالوا إنهم مشغولون وسيتواصلون معي لاحقاً".

وأشار جندي آخر (40 عاماً) متزوج ولديه ثلاثة أطفال، ويخدم إلى جانب مائير، إلى مواجهته أيضاً صعوبات مع المساعدة التي يقدمها برنامج "عميت".

وتابع للصحيفة طالباً عدم ذكر اسمه: "نزلت التطبيق، وملأت بياناتي، وفعلت كل ما يلزم، ولم يتصل بي أحد".

ورداً على ما نشرته "يديعوت أحرونوت"، قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية للصحيفة إنه "خلال الأسبوع الماضي، جرت إضافة 150 معالجاً إلى قاعدة البيانات، وفي الوقت نفسه، تجري دراسة إمكانية إضافة العلاج عن بعد، والعلاجات الجماعية لتلبية الطلب المتزايد".

وأوضحت: "يستمر الطلب من على تلقي العلاج النفسي في الارتفاع ونحن نعمل بأقصى جهد لزيادة عدد المعالجين من أجل تقديم استجابة لكل من يحتاج إليها".