سياسة
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ترمب يصف زيلينسكي بالديكتاتور.. وردود فعل أوروبية رافضة لتصريحاته
وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه ديكتاتور بدون انتخابات، ومن الأفضل له أن يتحرك بسرعة وإلا فلن يتبقى له بلد.
ترمب يصف زيلينسكي بالديكتاتور.. وردود فعل أوروبية رافضة لتصريحاته
 الرئيس الأمريكي دونالد ترمب / صورة: AFP
19 فبراير 2025

وقال ترمب في تدوينة على موقعه للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال" إن زيلينسكي أقنع واشنطن بإنفاق 350 مليار دولار للدخول في حرب لا يمكن كسبها، وكشف أن الرئيس الأوكراني اعترف بأن "نصف الأموال التي أرسلناها إليه مفقودة، ويرفض إجراء انتخابات، وتأييده منخفض".

وأضاف ترمب أنه لم يكن من الضروري أن تبدأ الحرب، لكنها حرب لن يتمكن زيلينسكي من تسويتها أبداً بدون واشنطن وترمب، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تتفاوض بنجاح مع روسيا على إنهاء الحرب "وهو أمر يعترف الجميع بأنه لا يمكن فعله إلا من ترمب وإدارته".

وقال الرئيس الأمريكي "أنا أحب أوكرانيا، لكن زيلينسكي أقدم على عمل فظيع، وبلده محطم، ومات الملايين دون داعٍ".

وفي أول رد فعل أوروبي على تصريحات ترمب، اعتبر المستشار الألماني أولافشولتز أن وصف زيلينسكي بالديكتاتور "أمر خاطئ وخطير".

كما أعرب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في اتصال هاتفي الأربعاء، حسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني، عن دعمه للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، باعتباره "الرئيس المنتخب ديمقراطياً لأوكرانيا".

وكان زيلينسكي اتهم في وقت سابق اليوم الأربعاء نظيره الأمريكي بـ"العيش في فضاء من المعلومات المضللة" خلقته روسيا، وذلك على خلفية تصاعد التوترات بين كييف وواشنطن.

وجاءت تصريحات زيلينسكي الحادة بعد يوم من تحميل ترمب كييف مسؤولية الحرب الروسية على أوكرانيا، وإشارته إلى أن زيلينسكي كان بإمكانه بالفعل إنهاء الحرب لو أراد ذلك.

وألمح ترامب أيضاً إلى أنه يجب إبعاد زيلينسكي عن السلطة، مردداً رواية الكرملين التي تسعى إلى تقويض شرعية الزعيم الأوكراني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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